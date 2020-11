Una factura que había quedado guardada...

La sanción a la legisladora Patricia de Ferrari por el polémico tweet en torno a los Falcón Verde fue uno de los temas de la semana. Sin dudas, de la cesantía de seis meses sin participación legislativa ni sueldo se habló y mucho. Sin embargo, en el entorno de la parlamentaria creen dos cosas: que algunos opositores no pusieron ni las manos y que con en el PJ había facturas pendientes.

Particularmente apuntan al vicegobernador Manuel Calvo, quien aplicó el 'siga, siga' del exárbitro Francisco Lamolina y decidió no interceder entre aquellos peronistas que pedían dureza en la sanción y los que querían amortiguar la pena. "Calvo no olvida la denuncia que fogoneó Negri, con parte del PRO y la Coalición Cívica en la campaña del año pasado. Y como De Ferrari es parte del negrismo, parece que se acordó que había una factura pendiente del 2019", cuentan en los pasillos de la Unicameral.

Pero no es lo único que dicen: también se sorprenden del nulo respaldo de las bancadas de izquierda a la sanción aplicada por el PJ. "La coherencia de 'les muchaches'", disparó con sorna un peronista.



Clima caliente en los CPC

La cúpula de la gestión municipal viene mirando desde hace tiempo qué pasa en los CPC. Y si bien en algunos despachos del Palacio 6 de Julio parecen hacerse los distraídos, están muy al tanto de lo que ocurre en los barrios.

Por ejemplo, saben del mal clima que hay entre el director del CPC Ruta 20 y el gremio porque, al parecer, Daniel Russo va poco y manda al hijo; de la interna que hay entre el director y la vicedirectora del CPC Centro América; o del enojo que hay con la dirección del CPC Empalme porque el dueño del despacho principal, Sebastián de la Rosa, no tiene buena relación con una mujer que volvió al ruedo y está a cargo de los testeos en esa zona.

Se trata, ni más ni menos que de Alicia Gamaggio, la exlegisladora provincial que en su momento se la vinculó con el exgobernador José Manuel de la Sota. "Resulta que ella está para los testeos y a él le pintaron los celos, entonces le sacó los servidores urbanos", dijo un compañero.

Aniversario con rosca

El martes se cumplirán 25 años del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero, y el aniversario llega con una dosis de rosca. Hace unas semanas, Marcos Ferrer, el intendente de la ciudad del departamento Tercero Arriba invitó al acto oficial al presidente Alberto Fernández en una reunión virtual y cara a cara.

Si bien en el albertismo local no anticipan si vendrá el Presidente, no faltan aquellos que reconocen la interna peronista en la localidad. De hecho, apuntan a que uno de los erosionados es el propio José María ‘Pecho’ López, el padre del automovilista y titular de la Fábrica Militar.



"'Pecho' quiso mandarse solo con un par de cosas y lo cortaron en seco. Ojo que La Cámpora también pisa fuerte ahí y los contactos que López tuvo antes con el kirchnerismo ya no están", dijo un peronista cordobés

Un centro de ‘Chiqui’ Tapia para el gobierno cordobés

El relanzamiento virtual de Córdoba como sede de la próxima Copa América, el jueves, resultó una puesta en escena con más formalidades que precisiones. Los periodistas que se conectaron no tuvieron chances de preguntar y quedaron como meros espectadores de un streaming donde los interlocutores no pararon de ‘tirarse flores’, y hasta bromeaban entre ellos.

En esa lógica distendida, la autoridad de la Agencia Córdoba Deportes Héctor Campana le prometió “comer unos cabritos” al presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez, quien al toque le pasó a pelota al titular de la AFA Claudio Tapia. “Acepto, pero si Chiqui se paga los vinos”, contestó el dirigente paraguayo. “Yo soy de la cerveza, aunque los cordobeses seguramente van a querer tomar ferné”, apuntó el exyerno de Hugo Moyano.

A los postres, Tapia le dio un toque de seriedad a la charla y le tiró un centro al gobierno provincial: “Quiero enviarles a los cordobeses mi solidaridad y la de todo el fútbol argentino por el tema de los incendios. Es muy feo lo que se vio en las últimas semanas y cuenten con nosotros si podemos colaborar con cualquier acción que haga falta”.

El concurso de la discordia

En el Concejo Deliberante de Río Cuarto acusaron recibo de las críticas sobre supuestas parcialidades que se difundieron en redes sociales sobre un concurso que lleva el nombre ‘José Luis Cabezas’ y que recibieron el apoyo expreso de Gladys, la hermana del fotógrafo asesinado en 1997 en Pinamar.

“Esta convocatoria forma parte de una política de Estado, lo pusieron los radicales y lo siguieron los peronistas. Nunca hubo problemas y es una pena que algunos reporteros gráficos traten de boicotearlo por el hecho de que se haya abierto la participación a revistas y páginas web”, señalaron desde el entorno del gobierno comunal.

“Es de muy mala leche lo que están haciendo y meterla a Gladys Cabezas es un papelón, porque ella misma avaló el concurso y hasta entregó premios en ediciones anteriores”, agregaron. “O le está fallando la memoria, o es una ingrata, o le llenaron la cabeza con mentiras”, remarcaron en el Imperio del Sur.

Vigo y una jugada a dos bandas

El PJ de la Capital también habla de otra cosa: qué va a hacer la diputada nacional Alejandra Vigo en 2021. Parece que la esposa del gobernador quiere ver números que la tranquilicen antes del piletazo al Senado el año próximo.

Mientras tanto, Vigo apuesta a volver a mover las fichas en la Ciudad con una salida de la que se viene hablando en el Concejo: parte Pablo Ovejeros del legislativo municipal al ministerio de Desarrollo Social de la provincia.

El tema es que esto le rendiría a Vigo porque esa salida habilitaría el ingreso de Pedro Altamira, actual titular del CPC Argüello, al Concejo, y dejaría en el despacho principal del centro de participación comunal al viguista Pablo Fernández. El winwin de Vigo.

El ‘no’ a La Boutique

En la previa del retorno del fútbol de Primera División, una de las polémicas de la semana fue que River haga de local en RiverCamp, el predio que el club tiene en Ezeiza. En Córdoba, varios se preguntaron por qué Talleres no jugaba de local en La Boutique y en la Ciudad reconocen que no se animan a pagar un costo.

“Nadie garantiza que los hinchas no intenten entrar a la cancha y compliquen las cosas en el barrio. Así que se fue a lo seguro: jugar en el Kempes”, resumió un conocedor del paño.

Lilitos contra Martínez

El tuit del presidente de la Coalición Cívica, Gregorio Hernández Maqueda, se hizo viral el jueves a última hora. Allí, el lilito cruzaba a su socio en JxC, el senador juecista Ernesto Martínez. Resulta que el hombre del Frente Cívico repudió las palabras de Elisa Carrió en la semana previa a la discusión por el pliego de Daniel Rafecas como Procurador general de la Nación.

“Son inaceptables las operaciones mediáticas de una señora gorda. Este bloque no admite influencias externas”, dijo en la virtualidad Martínez y la Coalición Cívica en Córdoba salió a responderle en Twitter. Allí, Hernández Maqueda pidió la intervención de Victoria Donda y el Inadi.