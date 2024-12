Villa Yacanto de Calamuchita: ola de robos y vandalismo en viviendas entre Navidad y Año Nuevo

Villa Yacanto de Calamuchita es uno de los lugares turísticos de ensueño de la Provincia de Córdoba. Entre sus tesoros tiene El Durazno, uno de los ríos y parajes más elegidos por visitantes por la belleza del paisaje.

Tiene una población estable de 4.000 personas distribuida en 50.000 hectáreas, lo que la caracteriza como uno de los municipios del interior del país más extenso. Como en todos los sitios turísticos, numerosas familias tienen sus casas de fin de semana o para veranear.

En ese contexto, a partir del 25 de diciembre se produjo una serie de ataques vandálicos y robos a viviendas que estaban ocasionalmente desocupadas por sus dueños en El Divisadero, el barrio ubicado en el alto de Villa Yacanto.

Es un lugar donde las casas se levantan en amplios terrenos entre peñascos de piedras, arbustos y arboledas, en la mayoría de los casos distantes entre sí.

El 29 de diciembre fue un día crítico. Se produjeron siete asaltos en una noche. Entre la Nochebuena y el fin de semana pasado trepan a más de una decena los ataques vandálicos, con la misma modalidad: rotura de ventanas y de cámaras de seguridad. Para permitir el acceso a las casas y desactivar las alarmas, cortaron la energía eléctrica.

En la zona, hay baja señal telefónica. Los dispositivos de seguridad funcionan con Wifi. Sin energía, no se emiten alertas.

Con el acceso habilitado, ingresaron a las viviendas y perpetraron los robos. Garrafas, mobiliario, ropa, vajilla, televisores, electrodomésticos, entre otros elementos, fueron los botines que lograron los cacos.

Es tal el nivel de preocupación que se ha creado un grupo llamado “Robos Villa Yacanto”.

En la localidad hay guardia urbana.

El periodista Cristian Sosa de FM Alpina 103.3 relató que una familia de Venado Tuerto se fue a pasar las fiestas a la localidad santafecina. Una vecina fue a dar de comer al perro y encontró que les habían vaciado la casa.

Sosa opina que “estructuralmente, hay pocos policías en el interior; no tiene capacidad para responder a la cantidad de hechos que se producen”

Por eso un grupo de habitantes mociona una “Asamblea de vecinos”. La propuesta llegó al Concejo Deliberante pero no se trató. “Una de las funciones es la asistencia a la guardia y la policía con información sobre seguridad -explicó- porque con dos móviles y cuatro o cinco policías es imposible garantizarla”.

Uno de los vecinos relató a Perfil Córdoba que se va imponiendo una consigna: cuando detectan a los ladrones mientras cometen los robos ellos mismos los reducen. No esperan a la Policía. El dato es preocupante.

Muchos cabañeros desalientan a los turistas a visitar ciertos lugares, como el “Puente Blanco”. “Roban que da miedo, revientan los autos apenas los policías se alejan”, señaló.

Testimonios

Guillermo: “El 29 de diciembre me vine desde El Trébol apenas los guardias urbanos me avisaron que había una ventana rota en mi casa. Cuando llegamos todo estaba revuelto, se llevaron un televisor 32 pulgadas, entre otras pertenencias. Habían roto cámaras de video y cortaron la luz. El año pasado ya me habían robado la bomba de agua. Las dos veces hice la denuncia, pero todavía no logré recuperar nada. A la casa del lado también entraron y se llevaron una pava eléctrica. La situación es cada vez más preocupante”.

María: “Acá tuvimos cuatro robos en 2 días. En el primero, subieron a la segunda planta y abrieron la ventana. Robaron cubrecamas, conservadora, platos, cubiertos, garrafa, pava eléctrica. A la casa de al lado le rompieron la cerradura y no le alcanzaron a llevar nada pero al día siguiente entraron en dos casas más, pegadas a esa. Después avisamos a la guardia de una casa donde estaba abierta la ventana y había cosas tiradas en el patio. La única respuesta de la policía cuando fuimos a avisar fue: ´pongan un cuidador´. Ellos saben quiénes son pero, dicen que no pueden hacer nada”.

Fabiana: “Nos entraron a robar el 25 de diciembre. Antes tuvimos cuatro robos más, mientras la casa estaba vacía. En esta última ocasión, se llevaron la alarma, reposeras, herramientas y encontramos huellas de que habrían dormido y usado la casa, lo que nos resultó muy preocupante. Es la cuarta vez que nos roban en un año; las últimas tres veces a lo largo del 2024. No tenemos alumbrado público, a pesar de que lo pedimos desde hace 10 años. Tuvimos que hacer el camino para llegar a nuestro terreno. Faltan los servicios urbanos más básicos”.

La palabra del municipio

Humberto Hayek, director de Seguridad Ciudadana de Villa Yacanto señaló que los hechos recientes "están en plena investigación judicial y nosotros prestamos asistencia a esa investigación".

"El área de seguridad ciudadana, a través de la guardia local, tiene como objetivo la prevención del delito, de las violencias y gestionar la conflictividad", explicó y agregó que quienes la integran se formaron en la Universidad de Villa María como auxiliares de la Policía.

"Hay indicios, no solo de imágenes, conocimiento de quiénes serían los que ejercen este tipo de hechos delictivos que son estacionales porque ocurren antes de la llegada de visitantes al pueblo", precisó Hayek.

El Gobierno de Córdoba analiza colocar radares fijos en las rutas cordobesas

"El fenómeno no se da en el pueblo", indicó el funcionario y agregó que "El Divisadero está aislado, son casas de alquiler o de fin de semana".

Ya existe una presunción sobre cómo y quienes habrían perpetrado los asaltos. "Las casas que habrían sido víctimas están en una franja, en dos cuadras de extensión, por eso suponemos que fue un raid, pasaron para ver si podían hacer algo", precisó Hayek y lo caracterizó como "un rapiñaje". "No hay una logística, la mayoría las comete personas jóvenes, que andan a pie o en motocicleta, es poco lo que pueden llevarse", finalizó.