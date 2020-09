Ya hay amparos y cautelares de firmas cordobesas para importar

Las firmas y cámaras importadoras vinculadas al comercio exterior y los despachantes de aduana lo habían advertido meses atrás. Vaticinaban un endurecimiento de las medidas para importar y mayores complicaciones para acceder a las divisas para el anticipo de las compras en el exterior. Hoy, eso es una realidad con la que conviven día a día: las trabas para importar se multiplicaron, aparecieron cupos a negociar con el gobierno -como el caso de las automotrices- al tiempo que se restringen los dólares y apareció un fenómeno muy común al último gobierno kirchnerista: la discrecionalidad. Varias fuentes del mercado consultadas por PERFIL CÓRDOBA remarcaron que ese es un aspecto central a la hora de explicar las dilaciones para poder moverse en el comercio exterior en general y para concretar operaciones de importación en particular: ante el cumplimiento de las mismas normas y requisitos para aprobar una importación, algunas se definen y otras quedan en el limbo.

Es lo que señala, por caso, la abogada y despachante de aduana Julieta Serena: “A partir de este año comenzaron las demoras, ya que el año pasado no se sintieron tanto. El problema de ahora, de 2009, 2012, de principios de 2015, es que nadie sabe a quién se le otorga las licencias o bajo qué normas”. Una Licencia no Automática para ingresar una mercadería debería tener resolución en un plazo máximo de 30 días. Por el contrario, esos plazos ya se están duplicando, lo que no es un dato menor en una economía con inflación orillando el 3% mensual y la amenaza siempre latente de la devaluación de su moneda. Ante las trabas y demoras, en las últimas semanas comenzaron a verse empresas que optan por judicializar los permisos para poder importar. “No son soluciones a corto plazo, llevan su tiempo, entonces muchos se desmotivan. Hay una primera etapa en la que hay que conseguir la cautelar y después tenés que conseguir que la Aduana cargue en el sistema esa autorización para operar sin la licencia. Después del trámite judicial, sigue el trámite administrativo. Estamos recibiendo muchas consultas de los clientes”, dice Serena.

Cautelares presentadas. El abogado especialista en derecho aduanero Juan Pablo Rizzi es uno de los profesionales que en Córdoba ya presentó cautelares para destrabar importaciones. “La herramienta que se usa cuando hay dificultades con las licencias no automáticas son medidas cautelares, procedimientos con los que se solicita de manera cautelar que se permita el registro de la importación para consumo sin contar con los condicionamientos que exigen de manera previa, ese condicionamiento es el régimen de licencia. Hay una regla básica de la OMC que es prohibir la prohibición de importar mercaderías de los Estados miembros, pero se puede prohibir exigiendo trámites previos que nunca se terminan de aprobar o con medidas cambiarias”, explica. Y añade: “Esa regulación es post-Segunda Guerra Mundial, cuando se buscaba evitar muertes por el proteccionismo. Con esto, el gobierno evita que salgan dólares, pero también que entren. El 80% de lo que ingresa es para producir o para exportar. Se frena la producción y se achica más una economía que está achicada por la pandemia”.

En su caso ya se presentaron tres cautelares en la Justicia Federal de Córdoba: “Hemos iniciado tres medidas cautelares. Las conceden y las apelan y cuando esto sucede uno tiene la obligación de iniciar el proceso de fondo planteando la inconstitucionalidad de la normativa restrictiva. Apela la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Secretaría de Comercio. Nosotros presentamos para que el juez ordene a la Aduana que permita la importación para consumo sin esos términos. Por lo general, esto se termina resolviendo vía negociaciones, pero el Estado dilata todo lo que puede”.

Baja de impo y suba de costos. César Oronel, del Centro de Despachantes de Aduana de Córdoba, completa el escenario remarcando que producto de la caída económica las importaciones bajaron en el orden del 30%. “Hubo un desplome, luego un repunte y ahora se estabilizó, pero más abajo. Con respecto a las Licencias No Automáticas estamos viendo la discrecionalidad que ya vimos antes. Licencias que después de dos meses no se aprueban, por lo que se pide audiencia, no otorgan y a veces conviene anular la licencia y empezar otra. Se ve mucha discrecionalidad. Una licencia normal debería demorar menos de 30 días ya sea para aprobar o para rechazar. A todo eso hay que sumarle la suba en los costos logísticos: están subiendo los fletes terrestres porque las cargas de aviones se perdieron. La carga de LAN aérea se fue y ahora sólo quedó un camión que llega desde Chile”, apunta Oronel.