Axel Kicillof anuncia ayuda para sanatorios y clínicas

El gobernador Axel Kicillof realizará este miércoles 10 de junio una conferencia de prensa junto al ministro de Salud, Daniel Gollán. El anuncio tendrá lugar a las 10 hs y trata sobre la ayuda para la sustentabilidad de clínicas y sanatorios.

En su última aparición pública, Kicillof sostuvo que "en el Gran Buenos Aires, hay una situación completamente distinta. La curva está empinada y está creciendo. Y cuando crecen los casos, aumenta la protección o el aislamiento, o como mínimo permanece constante. En el conurbano vamos a seguir en la misma situación que antes".

Kicillof obsesivo: cómo es la cuarentena inflexible que aplica con su familia

Kicillof remarcó que “no es verdad que es un problema solo de barrios populares y tampoco es verdad que los contagios sean solo entre personas de avanzada edad” y explicó que los contagios de Covid-19 “están distribuidos”. “La enfermedad en algunos es leve, en otros asintomáticos, pero en muchísimos casos no es un pequeño resfriado. Es muy dolorosa, se cursan 15 días. No es una enfermedad agradable. No en todas las situaciones termina en un cuadro de gravedad clínica con riesgo de vida, pero no una enfermedad que esté bueno contraer. Hay que evitarla a toda costa y afecta a todos los grupos etarios”, dijo.