Funcionario bonaerense dice que Kicillof está "preocupado" por los runners porteños

El jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, aseguró que el gobernador Axel Kicillof se comunicó hoy con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta debido a su preocupación por la cantidad de gente que salió a correr ayer en la Ciudad de Buenos Aires.

"Sabiendo que probablemente mucha de esa gente está en actividades esenciales y va a estar circulando, el gobernador habló hoy con el jefe de gobierno de la Ciudad y entiendo que tomarán medidas para estar mejor porque lo de anoche es peligroso", explicó Bianco.

En declaraciones a Radio Provincia de Buenos Aires, Bianco aseguró estar "preocupado" por lo sucedido anoche en CABA "porque lo que sucede allí tiene implicancias en el AMBA y viceversa". Las salidas si bien fueron autorizadas desde la hora cero del lunes, se hicieron efectivas entre las 20 de ese mismo día y las 8 de mañana del martes. Este arco horario será el que regirá en lo sucesivo.

En este nuevo permiso de salidas para ejercicio físico el gobierno Porteño dejó en claro que no se pueden hacer entre más de dos personas, respetando el distanciamiento mínimo de dos metros. El tapabocas no es de uso obligatorio mientras se realiza la actividad y se mantiene restringido el uso de las postas aeróbicas. Un punto importante es el que se refiere a que no está permitido el traslado en auto o transporte público para dirigirse a un lugar específico donde hacer ejercicio.

La situación en el interior de la provincia

El jefe de Gabinete precisó que "hay preocupación" en distritos cercanos a Olavarria, donde se produjo un brote de Covid 19, aunque aclaró que el gobierno provincial "tiene diálogo permanente con los intendentes". "Nuestros teléfonos están abiertos para todos. De hecho, con el intendente Galli de Olavarría estoy en permanente contacto", graficó.

Sobre el reclamo de jefes comunales del interior que la semana pasada pidieron mayor apertura, Bianco sostuvo que "de golpe, luego de una videollamada con María Eugenia Vidal los intendentes de la oposición salieron a cuestionar al gobierno, como si nos hubiésemos enamorado de la cuarentena".

"Nadie más que nosotros quiere que se ponga la provincia en marcha. Galli respondió a una instrucción política de la que creo no estaba convencido".dijo Bianco, y aseguró: "no hay que hacer uso político, hay algunos pícaros interesados en motivarlo y algunos han sido víctimas de esa situación".

