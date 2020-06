Buscan reducir la circulación del Covid-19 con control al transporte

El objetivo es claro y concreto. Reducir la circulación comunitaria del Covid-19 a partir de la implementación de una nueva etapa de cuarentena con más restricciones a partir del próximo 1º de julio. En esta nueva fase del proceso de aislamiento se destaca que el transporte público será exclusivo para los trabajadores de las 24 actividades esenciales según el decreto presidencial 927/2020. El objetivo apunta a reducir casi a la mitad la cantidad de habilitaciones emitidas hasta el momento, que llega a los cinco millones de permisos de circulación.

También se incrementarán los controles en los accesos hacia y desde la Ciudad de Buenos Aires, y sobre todo, de quienes se movilizan en el transporte público de pasajeros dentro del conurbano bonaerense, donde se registró una mayor circulación de personas en las últimas semanas. En este sentido, las autoridades nacionales ratificaron que –a partir de mañana– comenzarán a regir las limitaciones para el uso de colectivos, subtes y trenes, los cuales estarán habilitados solamente para los trabajadores esenciales.

Atento a esta circunstancia, entre mañana y el martes los trabajadores esenciales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán tiempo para renovar el Certificado Único Habilitante de Circulación (CUHC), de cara a las nuevas restricciones de la cuarentena por el coronavirus ya que, desde el miércoles 1º de julio, se darán de baja todos los certificados de circulación que se habían otorgado anteriormente en el distrito. En todos los casos, para renovar los permisos las personas deberán hacerlo a través de la aplicación CuidAR o en www.argentina.gob.ar/circular.

Como novedad se destaca que los trabajadores de las actividades habilitadas deberán consignar obligatoriamente el número de SUBE o de la patente de su vehículo para poder movilizarse, datos que anteriormente eran opcionales. Respecto a la tarjeta SUBE, el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, afirmó ayer en declaraciones radiales que “el tema de bloquear las tarjetas de quienes no cumplen con trabajos esenciales se estuvo analizando, la decisión se va a tomar en la Jefatura de Gabinete, pero creemos que no convienen esos bloqueos, porque si, por alguna razón de fuerza mayor, una persona tiene que tomar un transporte público, no podría hacerlo y eso sería un problema grave”.

También podrán viajar aquellas personas que tramiten permisos especiales que será válido por 24 horas y se podrá hacer hasta dos veces por semana. Quienes estén realizando un tratamiento médico prolongado también deberán solicitar el CUHC y deberán viajar con documentación respaldatoria.

Respecto a los controles, las fuerzas federales se harán cargo de los accesos a la Ciudad, puentes y peajes, durante las 24 hs. En tanto que los escuadrones viales de Gendamería y Policía Federal Argentina van a patrullar las autopistas a lo largo de todos sus recorridos.

La Ciudad, por su parte, va a cerrar algunos accesos de la avenida General Paz. Tanto el Ejecutivo porteño como la Provincia van a ocuparse de los controles internos de sus respectivas jurisdicciones y calles. Habrá retención de automóviles de quienes estén circulando sin permisos.

Se continuará y reforzará el trabajo de controles en trenes y estaciones por parte de Policía Federal y de Gendarmería con 1200 efectivos.