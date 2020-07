Carla Vizzoti: "Cualquier resfrío es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario"

En esta época de bajas temperaturas son muy frecuentes las enfermedades respiratorias como los resfríos o la gripe. Desde el Ministerio de Salud instaron a la población que en el caso de presentar síntomas leves de estas patologías consulten con las autoridades sanitarias y no lo subestimen, porque muy posiblemente se trata de coronavirus.

“Hay un mensaje muy importante que recogemos día a día en el territorio cuando se busca casa por casa a los contactos estrechos de personas que han sido confirmadas para poder ver si tienen síntomas y testearlos y si da positivo poder resguardarlos para que no tengan vínculos con otros. Una situación frecuente es que personas con síntomas muy leves no hubiesen consultado si no hubiera ido el equipo de salud a su casa”, sostuvo Carla Vizzoti, secretaria de acceso a la Salud del Ministerio en el reporte matutino diario que difunden desde esa cartera.

Por lo general en la mayoría de los años en Argentina por esta altura del año circula virus de la influenza, parainfluenza, sincicial respiratorio (el causante de la bronquiolitis en los bebés) y en los adultos el de la gripe. Sin embargo, este 2020 con la pandemia de coronavirus extendiéndose hay que tener más presente esta afección que el resto de enfermedades estacionales.

El Ministerio de Salud argumentó que esto se debe a que de las 17.741 muestras que dieron positivo para virus respiratorios entre la semana 1 y la 22 de 2020 el 95% de las mismas representan las de COVID-19 o SARS-CoV 2 y solo el 2% de adenovirus, el 2% de influenza y el 1% da parainfluenza.

Esta reducción se explica por un lado por el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno nacional, dado que estas enfermedades estacionales se transmiten de forma similar al COVID-19. Pero además, la aparición del nuevo coronavirus puso un freno a la propagación de otras patologías. Aprendimos en la pandemia de 2009 que cuando circula un virus pandémico en general ocupa el nicho ecológico de los virus circulantes. En mayo 2009 ya había circulado el sincitial y cuando apareció el H1N1 el anterior se fue. Estamos observando la misma conducta y la misma situación en la cual al iniciarse el Covid no están circulando el resto de los virus”, indicó a PERFIL Angela Gentile, infectóloga, jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y que forma parte del Comité de expertos que asesora a Nación y a CABA (MN: 49908)

Cualquier resfrío que tengamos durante este invierno es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario

En este contexto, Vizzoti destacó: “Cualquier resfrío que tengamos durante este invierno es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Es un concepto enorme que tenemos que tener para no subestimar esta situación y consultar al sistema de salud para poder definir el análisis y hacer ese resguardo para evitar el contacto con otras personas para disminuir la transmisión de virus a otras personas”.

La funcionaria recordó que si bien la edad promedio de las personas que contraen la enfermedad es de 36, pero la de deceso asciende hasta los 75. “Nuestro rol en interrumpir la transmisión es clave y no minimizar esta situación también es muy importante. Cualquier resfrío es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario y tenemos que actuar en tal sentido”, insistió.

B.D.N.