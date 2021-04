Carla Vizzotti negocia con Estados Unidos y busca "destrabar" la llegada de vacunas de AstraZeneca

La ministra de Salud, Carla Vizzotti se reunió en la tarde de este jueves 29 de abril con representantes de la embajada de Estados Unidos para "destrabar" la la llegada de 900.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca. Se trata de un lote producido en Argentina y enviado a México para el embazado, sin embargo, no lo pudieron hacer y lo tuvieron que mandar a Estados Unidos, donde las dosis continúan retenidas.

El encuentro que se desarrolló en Casa Rosada contó con la participación de la asesora presidencial Cecilia Nicolini. Por el lado norteamericano estuvo MaryKay Carlson, la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos. Así lo indicaron a la agencia NA fuentes oficiales, que precisaron que el encuentro se desarrolló en Casa Rosada para "fortalecer la cooperación conjunta" en materia de desarrollo científico y tecnológico en el marco de la pandemia de COVID-19.

El lote de 900.000 dosis de AstraZeneca fueron producidas en la Argentina y enviadas a México para que las envasen, tal como figuraba en el contrato con la farmacéutica para producir la vacuna en el país. Sin embargo, México no pudo envasarlas porque no consiguió los elementos para llevar adelante esa tarea debido a que el por entonces presidente estadounidense, Donald Trump, cerró la exportación de productos médicos por la pandemia del coronavirus. Entonces, México mandó las dosis a Estados Unidos para que concluyan el proceso. Pero las vacunas continúan retenidas en suelo norteameriano.

AstraZeneca confirmó que las dosis de su vacuna llegarán el primer semestre de 2021

Además, de este cargamento de 900.000 dosis, Vizzotti también sigue buscando que el laboratorio AstraZeneca cumpla con las 22 millones de dosis que contrató Argentina y que aún no arribó ninguna vacuna al país. Si bien el contrato decía que iban a comenzar a llegar en marzo, aún no hay información de cuándo llegarán. AstraZeneca reiteró que llegarán en el primer semestre de este año.

Según indicó Presidencia en un comunicado, las funcionarias repasaron "las acciones de trabajo que lleva adelante el gobierno argentino para sostener el apoyo" de Estados Unidos en "la respuesta a esta situación crítica mundial y nacional". Además, detallaron a Noticias Argentinas que durante el encuentro "se abordaron temas como el acceso a medicamentos, oxígeno medicinal y vacunas".

De esta manera dieron seguimiento a la agenda iniciada por el Presidente Alberto Fernández a mediados de abril, cuando se reunió de manera virtual con el director senior para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos, Juan González. .

Luego de la reunión que Vizzotti tuvo ayer miércoles con el presidente de la filial argentina de AstraZeneca, Agustín Lamas, el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, precisó que la Argentina tiene "un gran problema que se llama AstraZeneca", y agregó que una de las cuestiones es la "falta de información" desde laboratorio, por los contratos de confidencialidad.

El encuentro se produce luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuan citó a declarar como testigo a la ministra de Salud en el marco de la investigación por la supuesta malversación de caudales públicos a través del contrato que el Gobierno nacional firmó con el laboratorio anglosueco AstraZeneca para la provisión de vacunas.

AstraZeneca: el juez Ercolini investiga el contrato y la demora en la llegada de las vacunas

El fiscal federal actuó en una investigación por la no entrega de vacuna por parte del laboratorio y en la que está imputado el empresario argentino Hugo Sigman. La denuncia que originó la investigación fue presentada por un particular, en medio del contrato por 22 millones de dosis que acordó la Argentina con el laboratorio, pero que aún no dio resultados.

Según supo NA, la sospecha es que el Estado argentino pagó casi 54 millones de dólares por la entrega de 22,4 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus prometidas para el primer semestre de 2021 y no ha sido enviada ninguna.

Por su calidad de ministra, Marijuan aclaró en el oficio que la audiencia se celebrará el viernes 7 de mayo a las 10:30, por videoconferencia. No obstante pidió que comunique, a la mayor brevedad posible, bajo qué términos quiere declarar.

Por ahora y más allá que la denuncia original implicaba al presidente Alberto Fernández y a la ministra, la hipótesis de la investigación es que el Estado Nacional fue víctima de un acuerdo que no fue cumplido por el laboratorio.

