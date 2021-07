Carlos Bianco: "Estamos estudiando aplicar el pase sanitario en un futuro como hizo Francia"

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, se refirió a la medida que llevó adelante el gobierno francés encabezado por Emmanuel Macrón de habilitar la entrada a bares y restaurantes sólo a quienes se hayan vacunado, y sostuvo que desde el ejecutivo provincial analizan la aplicación de dicha medida.

"Estamos estudiando aplicar el pase sanitario en un futuro como hizo Francia. Me parece una medida muy inteligente la de Macron", dijo Bianco en diálogo radial con Crónica Anunciada en Futurock.

Las declaraciones se dan en un contexto donde el presidente de Francia se mostró muy duro con los antivacunas de su país. “Estoy a favor de la línea francesa ahora mismo. Ya no tengo ninguna intención de sacrificar mi vida, mi tiempo, mi libertad y la de mis hijas, por quienes se niegan a vacunarse. Esta vez se queda usted en casa , no nosotros", dijo el mandatario en cadena nacional.

Carlos Bianco

El pasado 12 de julio, el jefe de estado anunció que se extendería un certificado sanitario para poder asistir a bares y restaurantes. También se explicó que quienes quieran ingresar a estos lugares deberán presentar un test negativo de COVID-19. El objetivo de esta decisión es alentar la vacunación.

Más allá de destacar la decisión de Macrón, Bianco analizó que la situación local difiere de los hechos en Francia, donde los jóvenes no quieren inocularse.

“Esa medida apunta a un problema que nosotros no estamos teniendo de manera masiva en la provincia de Buenos Aires; los jóvenes en Francia no se quieren vacunar, no se anotan, y a ese público cuando le ponés la obligatoriedad de vacunarse para ingresar a los lugares que le gustan lo terminan haciendo”, justificó el jefe de Gabinete de Axel Kicillof.

Cómo se adaptó la medida en Francia

Luego de anunciar el 12 de julio que quienes deseen ingresar a restaurantes, cafés, comercios, hospitales, aviones y trenes deben presentar un test negativo o bien el certificado de vacunación, Macrón destacó que "es la única manera de volver a la realidad".

"Tendrán hasta el 15 de septiembre para vacunarse. En caso contrario, no podrán seguir trabajando y no serán pagados", explicó el ministro de Salud, Olivier Véran, respecto a la dureza que tendrá el ejecutivo para quienes incumplan con la disposición.

Hasta este domingo, 35,5 millones de personas recibieron al menos una inyección contra el coronavirus en Francia, en tanto que 27 millones completaron sus esquemas de vacunación.

