Coronavirus en Argentina: aumento de casos y cuarentena al límite del incumplimiento

El análisis de lo que ocurre en el país en este tiempo de cuarentena estricta y distanciamiento físico permite observar diferentes escenarios. Uno de ellos es el AMBA, que en conjunto representa más del 90% de los casos de coronavirus en las últimas semanas. El segundo son 17 provincias que en total informan aproximadamente el 5% de los contagios mientras que el tercero son otras 5 que informan aproximadamente el 4% (Chaco, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, y Neuquén).

Estos son los datos que se informan en el nuevo informe diario del programa de comunicación conjunta establecido entre el prestigioso Instituto de Investigaciones Epidemiológicas (IIE), perteneciente a la Academia Nacional de Medicina, y Editorial Perfil.

“De las últimas cinco provincias se destaca Chaco que ha mantenido el número diario de casos, por lo que representan al 2% de los nuevos en las últimas semanas”, se señala desde el IIE.

Asimismo, el organismo apunta que la cantidad de testeos a la población sigue sin ser suficiente: “Con respecto a los estudios que se llevan a cabo, en promedio se están realizando tres diarios por caso, lo que indicaría que el número real de casos es muy superior al que se están detectando diariamente. Esto asociado al agotamiento social de respeto a la cuarentena está provocando un incremento diario de contagios y de la ocupación de camas de complejidad, que superaría el 55% de la dotación disponible para esta enfermedad”.

Por otro lado, la entidad observa un incremento en la letalidad (mortalidad específica) que indicaría que la distribución viral de COVID-19 está afectando a población de riesgo, con tendencia alcista.

“En este momento la Argentina se encuentra en una encrucijada en la cual los casos se incrementan, la población no está dispuesta a cumplimentar el aislamiento social como lo informan diferentes indicadores de movilidad, la no utilización de normas de convivencia social que es el uso de las mascarillas (tapabocas), distancia social de 1,5 metros., y la no realización de reuniones masivas o grupos sociales que desarrollan actividades”, se remarca..

Ante este conjunto de circunstancias, el IIE concluye: “Se hace necesario profundizar las indicaciones sociales que deberían ser aplicadas, como así que cada área que desarrolle actividades (comercios, industrias, instituciones varias, etc.) se esfuerce en cumplimentar los protocolos que fueran presentados”

B.D.N. /MC