Coronavirus: "La letalidad de la enfermedad en Argentina tiene una tendencia decreciente"

El nuevo informe diario del programa de comunicación conjunta establecido entre el prestigioso Instituto de Investigaciones Epidemiológicas (IIE), perteneciente a la Academia Nacional de Medicina, y Editorial Perfil analiza lo ocurrido desde el inicio de la epidemia en la Argentina con los estudios para diagnósticos de COVID-19, la mortalidad y la necesidad de camas ocupadas de complejidad.

Para empezar, la letalidad del coronavirus en Argentina bajó porque en los últimos días se detectaron muchos casos, pero la mayoría de estos fue en personas jóvenes y sin factores de riesgo en las que la COVID-19 no es tan perjudicial en términos generales.

“Lo que se observa es que la letalidad, es decir, aquellos registrados que fallecieron por COVID-19, tiene una tendencia decreciente. Esto se encuentra asociado al tipo de población que se está testeando y está relacionado con las búsquedas activas que se están efectuando actualmente en los focos activos”, consigna el informe del IIE.

En cuanto a la necesidad de internación, el Instituto expone: “Lo que resalta es la ocupación / necesidad de camas de complejidad requeridas si bien se están incrementando, su valor es de tendencia descendente”.

“El número de camas ocupadas es mayor porque aumentaron los contagios, pero no se incrementa en proporción a la que lo hacen los nuevos infectados. Se trata de gente que por lo general se enferma de modo menos grave y que está internada en camas o espacios comunes. Esto significa que no afecta a población vulnerable, si se hubiesen detectado contagios en geriátricos, lugares de población de riesgo u hospitales la tendencia sería al aumento no a la disminución”, explicó el epidemiólogo Roberto Chuit, director ejecutivo del IIE.

Finalmente, en cuanto a la razón entre los positivos, hace apenas dos semanas, al 8 de mayo, la Argentina detectaba un caso positivo por cada 14 tests que se llevaban a cabo, esta cifra se redujo sustancialmente en esta nueva etapa de la cuarentena al incrementarse el número de pruebas en la población.

“Cuando se analiza la razón entre los positivos y los estudios efectuados es posible observar que en la actualidad su valor es de alrededor de 5 test por persona positiva. Esto nos está informando que al estudiarse núcleos de alta transmisión, se señala se está estudiando al caso y a su contacto directo”, se indica desde el IIE.

Actualidad. Ayer, domingo 24 de mayo fueron confirmados 723 nuevos casos de COVID-19 en la Argentina. Con estos registros que difundió el Ministerio de Salud en su reporte vespertino, suman 12.076 positivos en el país. De ese total, 955 (7,9%) son importados, 5.302 (43,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 3.766 (31,2%) y el resto encuentra en investigación epidemiológica.

Desde el último reporte emitido, se registraron cuatro nuevas muertes. Tres hombres, dos de 96 y 89 años, residentes en la Capital Federal; uno de 54 años, en la provincia de Buenos Aires; y una mujer, de 88 años, que vivía en la provincia de Chaco. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 452.

