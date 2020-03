"Debemos unirnos para luchar contra la pandemia", le dijo Xi Jinping a Trump este viernes

El presidente chino, Xi Jinping, le dijo este viernes 27 de marzo a su homologo Donald Trump durante una conversación telefónica que "nuestros dos países, a pesar la rivalidad, deben unirse en la lucha contra la pandemia el coronavirus", ofreciendo a Washington toda la información y experiencia que el gigante asiático ha acumulado en estos últimos meses para controlar el terrible brote que azotó a la provincia de Wuhan y se extendió al resto del mundo. "Las epidemias no conocen las fronteras ni las razas y constituyen un enemigo común de la humanidad", afirmó el presidente chino, citado por la agencia Xinhua, considerando que "solo a través de una respuesta colectiva, podremos derrotarlas".

El mensaje de acercamiento hecho por el el líder chino busca calmar las aguas después de una serie de violentos cruces ataques verbales entre Pekín y Washington, sobre todo con Trump acusando a China de ser "responsable" por las gravísimas pérdidas económicas que la pandemia está provocando en todo el planeta.

"China está dispuesta a continuar compartiendo sin reservas información y experiencias con Estados Unidos", afirmó Xi, citado también por la televisión pública CCTV.

La primera respuesta pública de Trump a esa conversación llegó enseguida por Twitter, donde el mandatario estadounidense señaló: "Acabo de terminar una muy buena conversación con el presidente Xi de China. Discutimos en gran detalle el CoronaVirus que está devastando grandes partes de nuestro planeta. China ha pasado por mucho y ha desarrollado una sólida comprensión del virus. Estamos trabajando muy juntos. ¡Mucho respeto!

Just finished a very good conversation with President Xi of China. Discussed in great detail the CoronaVirus that is ravaging large parts of our Planet. China has been through much & has developed a strong understanding of the Virus. We are working closely together. Much respect!