El diputado nacional y referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, dio positivo de coronavirus, por lo que se encuentra aislamiento en su domicilio. La noticia fue confirmada este viernes 21 de agosto por el propio legislador en sus redes sociales, donde realizó un llamado a la población a "cuidarse" ya que, según relató, que se sintió "muy mal" en las primeras horas.

"Recibí la noticia de que soy Covid-19 positivo, gracias a un testeo que me realizó un laboratorio designado por el Congreso Nacional. El lunes por la noche comencé a sentir malestar, y desde el martes a la mañana suspendí todas las actividades e hice reposo y cuarentena en mi casa", explicó el legislador.

En un comunicado difundido en su cuenta de Facebook, Alderete explicó que "en estos días que pasaron me sentí muy mal, pero siento que empiezo a mejorar". "Lo que más me duele es no poder seguir trabajando, y haber tenido que suspender mis obligaciones como dirigente nacional de la querida Corriente Clasista y Combativa, del PTP - PCR y como diputado nacional de mi amada patria", lamentó.

"Luchamos por la salud y necesitamos la salud para la lucha. Es momento de cuidarnos y cuidar a nuestro pueblo. Enfrentar esta pandemia que no nos da tregua, sigue siendo la principal tarea que tenemos. Por eso en la medida de lo posible continuaré trabajando de forma virtual con mis compañeros y compañeras para hacerle frente", agregó el legislador.

Alderete resaltó además que "siempre que mi salud me lo permita seguiré impulsando la pelea para avanzar en que se garantice Tierra, Techo y Trabajo para todos los argentinos y argentinas y un impuesto a las grandes fortunas que nos de fondos para hacerlo posible, en camino a una argentina más justa, donde todos estemos dentro de ella".

De esta manera, el diputado se suma a la lista de legisladores que contrajeron Covid-19 durante la pandemia. Entre otras actividades, el 7 de agosto participó del acto virtual que llevaron a cabo los "cayetanos" que ahora integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). "Las organizaciones sociales estamos en la primera línea de batalla sosteniendo miles de comedores y merenderos en todo el país para darle de comer a cientos de miles golpeados por la crisis", expresó en ese entonces.

DR/FF