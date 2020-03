Dirigente de la CCC lloró por el coronavirus: "Los que hacen changas no tienen nada"

Juan Carlos Alderete, diputado nacional y dirigente de la Corriente Clasista y Combativa, no pudo evitar llorar durante una entrevista y dijo que está "angustiado por las familias y por nuestros abuelos" en el marco del aumento de casos de contagio de coronavirus. Además, le pidió al presidente, Alberto Fernández, y al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que "tengan en cuenta que los que hacen changas no tienen nada y que se cuide a los comerciantes chicos, sabiendo que la situación económica se va agravar".

"La emergencia sanitaria para nosotros pasó a ser la principal emergencia porque la lucha contra el coronavirus no es algo pasajero. Está en curso y tiende a agravarse. Realmente estoy angustiado por las familias, por nuestros abuelos…", se quebró el dirigente este viernes 20 de marzo durante una entrevista en AM 750, sin poder terminar la frase.

Ante esto, el periodista Eduardo Caimi buscó calmarlo. "Tranquilo Juan Carlos. Vamos a salir entre todos. Por supuesto que la emoción nos atraviesa y hay que pegar un vistazo a nuestro alrededor porque están los abuelos, los viejos, los jubilados, que necesitan protección. También en las barriadas populares, hay que ayudar tanto", expresó.

Alderete luego afirmó: "Me angustia porque no puedo estar con mis compañeros con la copa de leche, en los comedores. Lo que están haciendo es maravilloso. Justamente en el día de hoy hemos pedido reiteradamente a nuestro Presidente y l ministro de Desarrollo Social que se haga un voluntariado a favor de las organizaciones sociales, cosa que se va a hacer el día de hoy. Ojalá que esta reunión no se suspenda".

En este sentido, el dirigente pidió que "se tenga en cuenta que ellos hacen changas, no cobran plan, no tienen asignación y no cobran tarjeta alimentaria porque no tiene hijos menores". Y solicitó también que a "los comerciantes chicos de la zona se les permita trabaja teniendo todas las prevenciones posibles".

"Estamos muy comprometidos. Es una causa nacional. No se trata de partidos políticos…. Es un problema de todos", aseveró, y contó que se encuentran trabajando a "contrarreloj" sobre estos temas. "En una reunión en la que estuve antes de ayer en el Congreso con Máximo Kirchner. Allí hemos pedido de acelerar las cosas porque sabíamos que algo de esto iba a ocurrir", reveló.

El líder de la CCC informó también que buscan coordinar "de qué manera se pueden entregar alimentos en comedores escolares. Eso no se puede paralizar porque se agravaría más la situación" y recalcó: "Por suerte hay una reglamentación que le permite a mis compañeros circular para ayudar a los comedores".

