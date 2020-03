Empezó la cuarentena obligatoria y con ella llegaron los memes

Luego del discurso del presidente Alberto Fernández, donde anunció el inicio de una cuarentena social, preventiva y obligatoria hasta el 31 de marzo para intentar prevenir la propagación del avance de coronavirus en la Argentina, muchos decidieron tomarse con un poco de humor el aislamiento y decidieron expresarlo en redes sociales, más precisamente en Twitter con los clásicos memes.

El jefe de Estado explicó que desde este viernes 20 de marzo regirá una medida de "aislamiento social preventivo y obligatorio", para que la población se quede en su casa e intentar cortar la cadena de contagio de la enfermedad que ya se cobró la vida de más de 9000 personas en todo el mundo. El propio discurso del mandatario fue el tema de diversos memes.

Como suele ocurrir, muchos de los memes que coparon las redes se relacionaron con alguna escena de Los Simpson o Friends, entre otros.

Carta. Luego del anuncio, Fernández escribió una carta dirigida al pueblo argentino, donde remarcó la importancia de cumplir con la cuarentena y señaló: "Esta será la prueba más exigente que la Argentina haya tenido en lo que va del siglo. En esta lucha necesitamos producir cambios culturales. Tenemos que cambiar hábitos. Muchas cosas que disfrutamos, como el mate o el abrazo, las suspenderemos por un tiempo".

Día 1 de cuarentena: mi mamá me despertó con el desayuno hecho pic.twitter.com/nKwjCK7sbZ

Día n+1 de la cuarentena. Oh mira, las arañas han capturado varias cosas pic.twitter.com/cbeukTgifN

Día 1 de cuarentena: Mi papá discutiendo con mi abuela para que no salga a la calle, mi mamá proponiendo poner un candado a la puerta de afuera para que no salga 😂Señores ya me hicieron el día. pic.twitter.com/8zwB2piPg4