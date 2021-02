La respuesta de Fernán Quirós al juez Gallardo: "Necesitamos la presencialidad para que los niños puedan desarrollarse"

El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós defendió hoy el regreso a clases y justificó que participará de la citación del juez Roberto Gallardo, que convocó a funcionarios porteños a una audiencia para analizar el comienzo del ciclo lectivo. Por otro lado, también se refirió al plan de vacunación de la Ciudad y se posicionó sobre la publicación de la revista The Lancet sobre la eficacia de la Sputnik V.

"El juez lo que pide es información sobre la estrategia de testeo", respondió el funcionario de la cartera de salud ante la pregunta de los periodistas. En el día de ayer, el juez Gallardo le pidió al ejecutivo de la Ciudad un informe sobre el programa de testeo y convocó a Quirós y a su par de educación, Soledad Acuña, a argumentar la decisión de volver a las clases presenciales el 17 de febrero. En la misma línea, Quirós argumentó que desde el gobierno porteño están "dispuestos a explicarle a la Justicia las razones por las cuales es correcto hacer una estrategia de testeo intensiva en CABA".

“Si la justicia requiere información para darle tranquilidad a los trabajadores, para nosotros es importante poderlo hacer”, mencionó el funcionario de la cartera de salud. Luego, en referencia al desarrollo del año lectivo en plena pandemia, mencionó que “la pérdida de socialización ha sido un daño irreparable, sobre todo para los más vulnerables”. Respecto a la audiencia, Quirós justificó que “Lo que haremos es explicar científica y sanitariamente los argumentos que tenemos para llevar a cabo la presencialidad”.

Por otro lado, el Ministro confirmó que la campaña de vacunación que está llevando a cabo el gobierno porteño con la inoculación del primer componente de la Sputnik V al personal de salud de primera línea avanza positivamente. "Se ha concluido la vacunación con el primer componente al personal de primera línea", confirmó Quirós. Sobre esto, el Ministro confirmó que el gobierno nacional destinó a la Ciudad 24.300 vacunas, de las cuales fueron aplicadas 24.208 en total.

Dentro del personal de primera línea, están considerados los terapistas intensivos, los guardias, laboratorios y ambulancias que estén avocadas a trabajar con pacientes que tengan COVID-19. El proceso, que comenzó el 29 de diciembre, tiene como punto de partida vacunar al personal de salud de acuerdo al riesgo que presenten en su actividad. Sobre la siguiente etapa, que incluye a todo el personal de salud porteño, el funcionario dijo que la vacunación respecto al segundo componente "está en proceso y cerca de ser completada", ya que hay 140 mil trabajadores que deben ser vacunados aún.

Finalmente, Quirós se refirió a la publicación de The Lancet, la revista académica de prestigio internacional que publicó un paper sobre la eficacia del 91,6% de la Sputnik V. "A mí me parece que es muy importante que se haya logrado la publicación, que es esencial para la confianza". Por otro lado, argumentó que es preferible un debate técnico sobre las vacunas y no uno público "que angustia a la ciudadanía".

Mapa de coronavirus en CABA

En las últimas 24 horas, la ciudad de Buenos Aires registró 1248 casos nuevos y 15 muertos, lo que elevó a 212.753 el número de contagiados y a 6.349 el de fallecidos en el distrito desde la llegada de la pandemia. En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva se informó en un 34,4% y se precisó que en el sistema de salud pública están ocupadas 155 camas con personas en estado de gravedad, sobre un total de 450 disponibles para pacientes en esta situación.

En los casos moderados, la ocupación es de 18,6% (279 sobre 1.500 disponibles) y en los leves, de 3,9% (195 sobre 5.000).La tasa de letalidad, es decir el porcentaje de decesos sobre diagnósticos positivos, se ubicaba en el 2,99%.El parte del Gobierno porteño de hoy añadió que 919 pacientes fueron dados de alta ayer, con lo cual suman 191.484 las personas recuperadas desde el inicio de la pandemia. Respecto a la discriminación por casos, se registraron 773 contagios que no residen en la Ciudad, con lo cual el total acumulado llegó a 154.706 con 6 personas fallecidas (1.986 el acumulado) y 614 fueron dadas de alta (137.238 acumulado).

Desde la llegada de la pandemia en marzo último, fueron realizados en la ciudad de Buenos Aires un total de 1.384.738 hisopados, con un índice de positividad de 26,5%, de los cuales 854.205 se realizaron a residentes del distrito, con una positividad del 25,2%. Del total de los 19.268 hisopados reportados ayer (10,5% de positividad), 13.514 se realizaron a residentes de la Ciudad (8,4% de positividad); en tanto en los últimos siete días se realizaron 21,3 test cada mil habitantes.

Por otra parte, se informó que en los barrios populares porteños ayer fueron notificados 24 nuevos casos de coronavirus, mientras que 10 personas fueron dadas de alta y no se registraron fallecidos.

