Fernán Quirós: "No tiene mucho sentido tener información confidencial sobre la Sputnik V"

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, habló este miércoles 20 de enero sobre el aumento de casos de coronavirus y afirmó que los que se van de la Ciudad de Buenos Aires para vacacionar, "el riesgo de dar positivo aumenta tres veces".

"Pedimos que todos se testeen cuando vuelven de las vacaciones. El 50% o 60% de la gente cumple y son cada vez más. Al irse de la Ciudad, el riesgo de dar positivo aumenta tres veces. La mitad de los confirmados son asintomáticos", expresó el funcionario en diálogo con TN.

En esa línea, hizo referencia a la suba de contagios de Covid-19: "Hasta el 10 de diciembre veníamos con un descenso paulatino y permanente, luego hubo un salto hacia 1300 casos. Tuvo mucho que ver con la interacción social en la segunda quincena de diciembre. Esto se vio expresado en estos días. Ahora estamos en un promedio de 1100 casos. Desde el 2 de enero, la interacción social fue cambiando".

Fernán Quirós: "Los que salen de la ciudad tienen 3 veces más riesgos de contraer coronavirus"

Quirós también habló sobre la vacuna contra el coronavirus e insistió en que Rusia publique los datos de la Sputnik V​: "Seguimos insistiendo que necesitamos que el Laboratorio Gamaleya libere a la Argentina de la cláusula de exclusividad y publique los datos. Ya no tiene mucho sentido tener información confidencial sobre la Sputnik V.

"Con el lote de vacunas prometido, empezaremos con el sistema de salud, luego con los mayores de 70 años. Y así seguiremos. Iremos abriendo la inscripción cuando tengamos garantías de que podemos cumplir. No hay tope de edad para la vacunación, pero se entiende que las personas mayores y muy frágiles no deberían ser vacunados", comentó.

Fernán Quirós pidió que Gamaleya "publique la información sobre la vacuna" y cerró el debate sobre la “única dosis"

Vuelta a la escuela: Quirós afirmó que en la Ciudad volverán las clases presenciales el 17 de febrero

En cuanto a la vuelta a clases presencial, el ministro de Salud porteño manifestó: "Hay una decisión política que tiene bases en términos de la salud integral de los niños. El 17 de febrero vamos a iniciar las clases en la Ciudad. Las condiciones están adaptadas al contexto epidemiológico en ese momento".

"En Europa, se ha demostrado que las clases bajo protocolo no son el motivo del empeoramiento de la pandemia. Los niños mientras no están en la escuela, no están aislados, están interactuando con otros adultos. El daño sobre los niños que se genera con la falta de la escolaridad presencial es muy importante, a veces irreparable, y muy inequitativo, quienes más lo sufren son los que tienen más dificultad", comentó.

Por último, opinó: "La escuela es lo último que se cierra y lo primero que se abre. Hoy tenemos casi toda la economía abierta y las escuelas cerradas, de ese lugar hay que salir, tenemos que cuidar a los chicos. Hay bastantes estudios que demuestran que los niños sufren una enfermedad muy leve y contagian menos que los adultos. No me parece que la vacunación sea un criterio indispensable para volver a clases".

