Infectólogo asesor de Alberto: "Abrir vuelos podría generar brotes si no se baja la transmisión"

A seis meses del inicio de la pandemia de coronavirus en Argentina, la situación está “fuera de control” en varios puntos del país, con una elevada cantidad de contagios y terapias intensivas colapsadas. No obstante, el Ministerio de Transporte habló del posible regreso de los vuelos de cabotaje en octubre.

El ministro Mario Meoni aseguró el pasado viernes 11 de septiembre que los "protocolos están prácticamente cerrados" y que la autorización para abrir los vuelos en cada provincia dependerá de los gobernadores. Sin embargo, algunos integrantes del Comité de asesores del presidente de la Nación, Alberto Fernández, desaconsejan llevar adelante tal medida.

Uno de ellos es el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued, quien consideró: “En este momento no parece ser posible que estén dadas las condiciones. Claramente la epidemia está fuera del control en el interior del país, con lo cual no solamente le aumentás el riesgo a las zonas de mucha transmisión sino en las que todavía no están colapsadas. Hoy tenemos pocas provincias en las que la situación está muy bien como por ejemplo San Luis, San Juan o Catamarca. Abrir vuelos podría generar brotes como los que se viven en Mendoza, Jujuy, Río Negro”.

Entrevistado en el programa De Lejos no Lo Ves, que conduce Ramón Indart en radio Con Vos, Sued lamentó: “Lo que a mí me da bronca es que no haya una solidaridad entre los funcionarios. No podés avanzar en un plan de apertura si en este momento estamos con provincias importantes con terapias intensivas colapsadas”.

El infectólogo calificó la situación actual en Argentina de “bastante mala” haciendo hincapié en la gran cantidad de contagios que se registran fuera de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires.

“Las provincias han sido muy rápidas en flexibilizar y se envalentonaron demasiado viendo lo que pasaba en Ciudad y Provincia y no estaban tan capacitadas para controlar los brotes. Eso ha hecho que Río Negro, Jujuy, Mendoza, en algún momento Rosario, tengan brotes muy grandes de casos. Entonces, estamos en esta coyuntura en la que estos lugares que desde la epidemiología lo lógico sería cerrarlos drásticamente -como se cerró Israel ayer-, desde lo político estos distritos no quieren tomar esta responsabilidad a pesar de que el Gobierno nacional les dice que tienen todas las disposiciones para poder hacerlo. La situación es realmente preocupante, porque si cuando una terapia está llena y no puede entrar nadie más, como está pasando en Jujuy, significa que va a aumentar la mortalidad en estos lugares”, advirtió el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología.

En ese sentido, Sued agregó: “Ciudad y Provincia tienen una ventaja: que tienen un sistema de salud bastante grande. Tenés 4 mil personas que hacen búsqueda de contactos, 4 o 5 mil personas internadas en hoteles para evitar que contagien. Tenés una infraestructura que de alguna manera te pone espalda a un brote y estamos viendo en los números que están estables, que no siguen aumentando. Muy diferente de los números que son las provincias en este momento”.

En respuesta a la carta que publicó el ex presidente Mauricio Macri en el diario La Nación en la que dijo que el Gobierno viola la Constitución, Sued indicó: “Lo que se busca justamente es el control social pero no para que la gente no se manifieste, sino para que la gente no se contagie, que es lo que va a permitir que baje el número de casos. La gente se puede manifestar por Internet, los cacerolazos, por millones de canales diferentes y no necesariamente salir a la calle a tomar un café con amigos que no sabés si están o no infectados es una forma de manifestarse socialmente”.

B.D.N.