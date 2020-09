Autorizarían vuelos de cabotaje e internacionales desde octubre

JUAN ERRAMOUSPE

La decisión estaría tomada: en octubre se reanudarían los vuelos comerciales, tanto de cabotaje como internacionales. Al cierre de esta edición existía casi el convencimiento de que el anuncio podría conocerse en las próximas horas.

Las señales que así lo indican son concretas: los ministerios de Salud, Turismo, Transporte y Relaciones Exteriores, además de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), aprobaron los protocolos de bioseguridad para los vuelos. Para su elaboración, se tomaron como referencia las sugerencias de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci), con base en los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero, como indicó el sitio especializado Aviación News, falta definir qué pasará con las provincias que registraron picos de contagio en las últimas semanas o dudan de recibir posibles infectados. En esos casos, quedaría en manos de los los gobernadores la decisión de aceptar o no los vuelos o instrumentar protocolos complementarios especiales.

A la espera de ese anuncio oficial, las compañías aéreas ya muestran sus propuestas de rutas y servicios en base a las programaciones previstas para septiembre, pero que se suspendieron, algunos vuelos especiales y otros regulares.

Ahora, para permitir la restitución de los servicios de transporte aéreo, el presidente Alberto Fernández tendría que modificar el decreto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (Aspo), y sus respectivas prórrogas, de manera de autorizar la movilidad entre jurisdicciones.

Sin embargo, esto no significaría la normalización de los vuelos en todo el país y ni hablar de turismo, porque para ello sería necesario que cada gobernador los autorice en su jurisdicción. Desde el 20 de marzo, los únicos vuelos domésticos que se realizaron fueron algunos ‘especiales’, a cargo de Aerolíneas Argentinas, como los que se autorizaron a Ushuaia y Chaco, y otros privados.

Vuelos internacionales

Desde el DNU que suspendió los vuelos internacionales y cerró las fronteras para los pasajeros provenientes de Estados Unidos, Europa y algunos países asiáticos, los únicos que se realizaron fueron los llamados ‘de rescate’, después ‘de repatriación’ y por último de ‘excepción’ o ‘especiales’.

La diferencia entre vuelos ‘regulares’ y ‘especiales’ es que los primeros son los que tienen las empresas en sus programaciones habituales, con días, horarios, número de vuelo, etc. Los segundos son servicios solicitados y autorizados por la Anac.

Desde hace unos días, la situación está planteada en términos de ‘volvemos’ y la primera en dar ese mensaje fue American Airlines, que distribuyó un video promocional en el que señala: “¡Estamos de vuelta! Desde Buenos Aires (EZE) a Miami (MIA) a partir del 10 de septiembre. Reserve ahora”.

Pero, como antecedente, valen los pedidos que recibieron las autoridades nacionales de vuelos especiales internacionales para este mes: Aerolíneas Argentinas, seis vuelos a Madrid (casi dos por semana); Air France, dos vuelos por semana a París; Air Europa, una vez por semana de Madrid a Ezeiza; Copa, dos frecuencias semanales entre Ezeiza y el Aeropuerto Internacional de Tocumen, los días 11, 17, 18, 24 y 25 de septiembre; KLM, dos vuelos por semana pero a Amsterdam, e Iberia, que pidió dos vuelos por semana.

De hecho, ya reabrió el Duty Free de Ezeiza, con estrictos protocolos de seguridad. Por ejemplo, si un cliente tocó una prensa pero no se la llevó, ese producto se retira de la venta por 72 horas, o los anteojos, que se desinfectan antes y después de probárselos.

Fronteras cerradas

De cualquier manera, hay que tener en cuenta que, aun cuando los vuelos internacionales sean autorizados, no es posible entrar a todos los países. Por eso, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata, por sus siglas en inglés) ofrece en su página (https://www.iatatravelcentre.com/world.php) un mapa interactivo que permite saber qué países permiten la entrada según la información de sus respectivos gobiernos.

Y vale advertir también que en los vuelos internacionales resta saber qué medidas van a definir los protocolos en cuanto a si los pasajeros deberán guardar cuarentena al arribo a destino. Por ahora, está vigente la disposición que exige cumplir la cuarentena en su domicilio al llegar.

Migraciones

El pasado jueves se conoció la resolución de la Dirección Nacional de Migraciones, del Ministerio del Interior, según la cual los pasajeros que viajen o regresen del exterior, a partir del 7 de septiembre tendrán que completar la Declaración Jurada Electrónica para ingreso o egreso del territorio nacional, via web. Ya no se firmará el formulario antes de hacer migraciones.

Desde el 12 de marzo esos formularios se completaban físicamente, con firma en papel, antes de pasar por los boxes de Migraciones. A partir de mañana, será solo vía web (https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/ddjj-migraciones) y deberán ser aceptados previamente.

Riesgos de contagio

Las autoridades nacionales estiman que no existen riesgo de contagio a bordo de los aviones y no prevén la realización de un hisopado previo a los viajeros, ya que consideran que no garantizan que puedan desarrollar luego la enfermedad o que la está incubando, además de su alto costo, el tiempo que demanda y su corta vigencia.

Lo que se proyecta es realizar el control de síntomas mediante el autorreporte de los viajeros, que se reforzaría con un chequeo médico.

La varita UV

La fábrica Boeing afirmó que se ha demostrado que la luz ultravioleta es eficaz para neutralizar patógenos y, en ese sentido, las pruebas contra el Covid-19 están en curso. Boeing planea asociarse con un fabricante para la producción de varitas UV, en base a

un prototipo desarrollado que demuestra la capacidad de desinfectar con éxito las cabinas de vuelo y los baños.

En tanto, también Boeing y el otro fabricante global, Airbus, estudian eliminar el virus por aspersión, en forma de nube química, con revestimientos especiales, agua oxigenada en estado gaseoso, desinfección térmica aumentando la temperatura de cabina a 60 ºC e, incluso, la ionización del aire.