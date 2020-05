Coronavirus: curas "villeros" temen que haya muchos más casos en barrios pobres de CABA

Dos figuras religiosas que cumplen importante tarea pastoral y de asistencia en los barrios más carenciados de la Ciudad de Buenos Aires, los sacerdotes Eduardo de la Serna y Lorenzo "Toto" de Vedia, advirtieron este jueves 14 de mayo que "falta asistencia alimentaria y sanitaria" en la villas porteñas, y cuestionaron a la administración de Horacio Rodríguez Larreta por la situación que se vive en la Villa 31, en el marco de la pandemia por coronavirus.

De la Serna, que integra el Grupo de Curas en Acción por los Pobres, aseguró que "la situación está muy complicada, se junta todo a la vez: por un lado la situación de salud, de cuidarse, pero también la necesidad de tomar alguna medida para poder subsistir".

El sacerdote apuntó contra la gestión del Ejecutivo porteño al afirmar que "el Estado no quiso entrar a la villa", y remarcando que "si no te ocupas de que haya agua, sobre todo en este momento en el que le estás diciendo a la gente que se tiene que lavar las manos 50 veces por día, es porque no te interesa".

En la misma líneacrítica, De la Serna ejemplificó que se podría haber enviado "100 camiones de AYSA a la Villa 31, pero no... La Villa 31 no importa, porque si se mueren los negros mejor, así nos limpian un poco la ciudad".

Por su parte, el padre "Toto" de Vedia, señaló con tono más conciliador que a su juicio "falta una decisión más fuerte de asistencia alimentaria y sanitaria", puntualizando que "hay gente con muy buenas intenciones, pero falta asistencia sanitaria y alimentaria para la gente".

El sacerdote de la Parroquia Nuestra Señora de Cacupé en la Villa 21, subrayó que "las condiciones de hacinamiento en las villas hacen dificultosa la cuarentena", al tiempo que advirtió: "La semana que viene recibimos resultados de tests. Va a haber tantos casos que no va a alcanzar acá. Van a tener que ir a hoteles".

"Está empezando a haber más casos y sentimos que va a haber muchos más. Pusimos a disposición las capillas, el Gobierno de la Ciudad puso camas pero nosotros sabemos que con esto no va a alcanzar", alertó el padre de Vedia.

"Hay gente que puede no tener síntomas y mucha gente en los barrios que aún no se pudo atender" y remarcó que "con el plan Detectar va a aumentar el número de casos declarados y la situación puede ser de desborde", alertó el religioso.

De la Serna, coordinador Grupo de Curas en Acción por los Pobres, señaló en el programa "Maldita Suerte", que se emite en El Destape Radio, afirmó: "Si soy cruel, me parece que es algo pretendido. Si a la villa no la podemos desalojar por la fuerza, que la desaloje el virus y el emprendimiento inmobiliario puede seguir en pie. No puedo pensar bien de ciertos ambientes de la política que solamente se han dedicado a enriquecerse o enriquecer a los suyos".

Refiriéndose al aumento de los casos de COVID19, sostuvo "en el barrio en el que vivo hay casos aislados pero en el barrio de al lado hay muchos más. Hace pocos días murió uno de los médicos de la salita", y por otro lado, "Vos ves que la gente trata de cuidarse, se utiliza el barbijo todo el tiempo. Todas esas cosas bien, el tema es que como la gente tiene que subsistir, recurre a los lugares de solidaridad".

Finalmente, de la Serna cuestionó duramente a los sectores de la propia Iglesia que impulsan el permiso para realizar misas en este tiempo de cuarentenas: "Hay sectores ultra conservadores que no les interesa la gente. El que está más preocupado por ir a rezar a una misa que por los enfermos no me merece más que mi desprecio".

