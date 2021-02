Nicolás Kreplak: "Me preocupa el regreso a clases porque hay una ola grande de contagios"

De cara al comienzo del ciclo lectivo 2021, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó hoy que le "preocupa mucho" el regreso de las clases presenciales, porque advirtió que entre marzo y el próximo invierno "hay un escenario de una ola grande" de contagios de coronavirus.

El funcionario aclaró que lo que está en discusión es la modalidad del regreso a las actividades escolares para que sea "viable" y "sin tener que volver atrás" a las restricciones, ya que sostuvo que la vuelta a la educación presencial "no es un problema de marketing o ver quién apoya o no la educación".

En diálogo con Ruleta Rusa, el programa que conduce Nancy Pazos en Rock and Pop, Kreplak alertó que "entre el proceso educativo y el invierno hay un escenario de una ola grande" de contagios de COVID-19. Y reiteró: "Me preocupa mucho el regreso a clases". Además, comentó que en algunos países donde los alumnos volvieron a las escuelas se registraron "problemas epidemiológicos", por lo que "no sería imposible que la Argentina suceda lo mismo".

El viceministro de Salud provincial consideró que se debe "ganar tiempo" y "estar mejor posicionado para la segunda ola" de casos de coronavirus prevista para el invierno. También afirmó que "hacen falta algunas transformaciones serias" en materia sanitaria dado que en el país "hay infinitos sistemas de salud".

Al respecto, Kreplak indicó que esa situación "se visibilizó en la pandemia", cuando "el Estado se tuvo que hacer cargo de muchas cosas", tal así que opinó que es necesario tener un sistema donde convivan todos los sectores, incluidos las obras sociales, prepagas y clínicas privadas. "Tenemos que buscar una integración con el sistema de costos, que les permita a todos saber que tenemos un estándar de asistencia y sepamos a que tenemos derecho" sobre la asistencia médica, expresó. Por el momento, no hay ningún proyecto en curso sobre este tema.