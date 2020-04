Qué aprendizaje aporta la pandemia a nuestra vida

María Laura Conte*

Hay un dicho popular que dice: el optimista ve el vaso medio lleno, el pesimista, medio vació y el emprendedor va en busca de agua.

Hace años venimos escuchando que la educación se quedó estancada en las estructuras de la Revolución Industrial, con uniformidad de aprendizajes sólo basados en contenidos, aulas con diseños tradicionales del siglo pasado y docentes impartiendo unidireccionalmente los conocimientos. Abogábamos por una escuela que pudiese agiornarse a las realidades del nuevo siglo y de los nuevos esquemas de trabajo desarrollando habilidades que atravesarían los contenidos con aprendizajes para toda la vida. Confiamos y vimos que la rueda ya había comenzado a girar , lenta, pausadamente con muchos educadores que estaban a la vera del camino para subirse a ese tren y otros que aún les costaba “comprar” ese pasaje de ida.

Pero en este mundo más VICA que nunca (vólatil, incierto, complejo y ambiguo), llegó el tren bala y el coronavirus y el nuevo paradigma nos obligó a subirnos sin sacar pasaje . Y entonces empezamos a darnos cuenta que la tecnología podía ser una excelente aliada, que el aprendizaje era más ubícuo que nunca (en cualquier momento y lugar), que el rol del docente se había transformado a un orientador de aprendizajes y nos dimos cuenta que las habilidades que tanto habíamos hablado durante estos años: autoaprendizaje, creatividad, pensamiento crítico, trabajo colaborativo se estaban haciendo visibles y reales en este nuevo contexto .

Pandemia: el futuro de la educación, el trabajo y la producción

De la escuela hacia adentro equipos trabajando colaborativamente, generando contenido diverso, adaptable a la situación siendo sumamente creativos, generando espacios de intercambio y apoyo mutuo. De la escuela hacia la comunidad, alumnos trabajando en forma autónoma, con ayuda de sus padres sí pero autogestionando en la medida de su edad sus tiempos y espacios, generando también espacios de intercambio entre ellos y desarrollando otras formas de relacionarse con los conocimientos. Todavía nos queda preguntarnos ¿cómo estamos acompañando a nuestros alumnos y a nuestro equipo emocionalmente en este contexto? ¿Cómo estamos motivándolos? ¿Qué feedback les estamos ofreciendo? ¿Qué sucederá cuando regresemos a las aulas?

En situaciones difíciles como líderes debemos más que nunca fortalecer la comunicación y desarrollar nuestra empatía y flexibilidad a su máxima expresión

En situaciones difíciles como líderes debemos más que nunca fortalecer la comunicación y desarrollar nuestra empatía y flexibilidad a su máxima expresión. Recordar que el lenguaje genera en otros emociones y acciones. Permitir el error como un espacio de aprendizaje. Generar una comunicación clara, construir confianza y motivar. ¡¡Menuda labor!! sin embargo este desafío nos permite hoy desaprender para volver a aprender, salir de nuestra zona de confort y adentrarnos en la zona de aprendizaje donde se expande nuestra mirada y así crecemos, nos reinventamos, nos desafiamos, ¡seguimos vivos!

Y cuando pase el temblor y el tren bala nos deje en nuestra última parada ya no seremos los mismos habremos experimentado y vivenciado otras formas de aprender y enseñar, habremos crecido y la resiliencia será nuestro aliada y es ahí quizás donde sería bueno preguntarnos …. De todo lo que venía haciendo hasta ahora ¿qué siento que me aporta valor a mí y a mi equipo ? ¿Qué quiero ya dejar de hacer? ¿Qué me gustaría incorporar? Para poder reflexionar y aprender.

Toda crisis trae una oportunidad, el coronavirus trajo la suya …. ¿Cuál será la tuya? ¿Cuál será la de cada educador o equipo de trabajo? ¿Cuál será la de la escuela? Creo que muchas, sólo será cuestión de reconocerlas y todo dependerá de ti.

*Prof. Nacional de Inglés. Coach Educativa. Creando Puentes Consultora.