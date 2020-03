Coronavirus: El desafío de la virtualidad en el sistema educativo

Patricia Ferrante. Coordinadora de UNIPE digital

El aislamiento y la amenaza de un contagio masivo del COVID-19 plantea un desafío

enorme al sistema educativo. Con las clases recién comenzadas y casi inmediatamente

interrumpidas, los actores del sistema han diseñado estrategias para sostener una

continuidad en el ciclo lectivo en todos los niveles de enseñanza.

Tanto la educación virtual como los recursos digitales se convirtieron en una clave

fundamental. La distancia social se acorta en espacios virtuales y la imposibilidad

física del encuentro se produce de otros modos: en aulas virtuales, por mail, a través

de redes sociales, con audios, con videos, con intercambios que nos mantienen

conectados pero, sobre todo, en una relación de enseñanza y aprendizaje.

Virtualizar se convirtió en la palabra de moda, pero ¿qué significa? ¿Tiene sentido

pasar una clase presencial a formato virtual? ¿O hay que pensar de nuevo cómo se

enseña y aprende en la virtualidad? Muchos docentes experimentan por primera vez

con entornos virtuales de enseñanza y en segundos se dan cuenta que una clase

presencial no tiene una traducción literal en la virtualidad, que tiene otras lógicas y

exige otra puesta en escena. Lo virtual, tan presente en nuestras vidas cotidianas, se

puede pensar con sentido educativo y esto supone salir de la lógica herramental. En

otras palabras: la tecnología y las aplicaciones no van a resolver una clase per se.

Por eso, el paso más importante no es tanto qué tecnologías usar sino qué se pretende

hacer. Y aquí hay una decisión, ante todo, pedagógica, sobre qué enseñar y qué

actividades diseñar en un entorno virtual. Y luego viene animarse y explorar: algunos

docentes comparten lecturas, le suman audios o videos y organizan encuentros por

video conferencia (que deben ser los software más descargados de las últimas dos

semanas). En las aulas y otros entornos virtuales conviven imágenes, textos,

conversaciones entre docentes y alumnos.

Las redes sociales y el whatsapp también son parte de este ecosistema que está

demostrando ser muy eficaz. Las experiencias son múltiples: en muchos casos, las

tareas escolares llegan por mail, con consignas y saludos de lxs docentes. El uso de

los videos breves y amateur, filmados con celulares, son importantes para sostener la

cotidianeidad del cara a cara. Algunas escuelas usan campus virtuales pero también

sostienen una conversación paralela por redes sociales para compartir la experiencia

de esta escolaridad desacoplada y sugerencias para trabajar en las casas. Emerge

también un aspecto fundamental: no hay que sobre actuar. Que las circunstancias

obliguen a implementar estos modos es un buen desafío para todo el sistema, pero no

sirve de mucho sobre cargar a nadie con actividades.

El nivel superior quizás sea el más o mejor preparado para trabajar en estado de

aislamiento. El sistema formador docente y universitario en la Argentina está

altamente digitalizado: casi no hay institución que no haya desplegado en los últimos

años un campus virtual con propuestas de formación de distinto alcance, desde

postítulos hasta maestrías. Los equipo de tecnología educativa y lxs docentes trabajan

juntos en diseños de clases donde se ponen en juego recursos distintos y donde se

fomenta la participación colectiva. La educación virtual no es 1 a 1, es, también entre

todos y un espacio común.

Un aspecto fundamental para que todo este sistema funcione son las condiciones de

conectividad. Argentina es un país altamente conectado, pero las capacidades de

conexión son desiguales y en muchos casos, el celular es el único dispositivo

disponible. Estos también son aspectos que hay que tener en cuenta para pensar en

una buena propuesta de trabajo virtual durante el aislamiento.

Y por último pero igual de importante: el rol de curaduría que cumplen lxs docentes

en todas las circunstancias, pero sobre todo en este momento extraordinario. Internet

es un archivo parahumano. Seleccionar buenos recursos, que puedan acoplarse con

objetivos concretos, no es tarea fácil. Educ.ar y su plataforma “Seguimos educando”

montó en muy poco tiempo una serie de recursos diversos, organizados por nivel, con

guías para docentes y pensados para diferentes tipos de acceso y conectividad.

Más allá de lo académico, lxs docentes en su presencia cotidiana también contribuyen

a enfatizar lo que es más necesario saber en estos tiempos: quedarse en casa,

cuidarnos entre todos, entender que la solución es colectiva.