Reino Unido: busca potenciar la vacunación con las aplicaciones de citas como Tinder

El gobierno británico llegó a un acuerdo con aplicaciones de citas para potenciar la vacunación en el territorio, siguiendo la línea que había implementado Estados Unidos en el mes de mayo.

Tinder, Match, Hinge, Bumble, Badoo, Plenty of Fish, OurTime y Muzmatch, aplicaciones on line de citas utilizadas en Reino Unido, se aliaron con la campaña de vacunación que lleva adelante el gobierno y mostrarán mediante stickers si la persona que se está buscando está vacunada o no.

La medida tiene un fuerte sustento en el crecimiento de este tipo de plataformas durante la pandemia. En el caso particular de Tinder, registró un aumento de 18% en sus ganancias, totalizando 1.400 millones de dólares entre marzo del 2020 y el mismo mes del 2021.

Por su parte, uno de los competidores directos de Tinder, Bumble, duplicó el precio de sus acciones desde que salió de la bolsa de valores.

En general, las plataformas ofrecerán beneficios adicionales para quienes afirmen que están inmunizados, entre ellos acceso premium o créditos gratuitos.

Lógicamente, la demostración fáctica del hecho de la vacunación no puede saberse, con lo cuál dependerá de la responsabilidad individual de cada usuario explicar si verdaderamente está inoculado o no.

Datos

Por su parte, la encuestadora YouGov realizó un relevamiento a 5000 personas en Reino Unido y tomó dos conclusiones. La primera, que un 28% de ese total afirmó que no saldría con alguien que no está vacunado. En segundo término, afirmó que un 31% de los adultos quieren tener citas con personas que estén inmunizadas.

Además de los datos fácticos sobre las percepciones sociales respecto a la vacunación y el crecimiento de las plataformas en plena pandemia, también se agrega una nueva manera de relacionarse como consecuencia de los cambios de hábito que promovieron el encierro y los máximos cuidados sanitarios.

"Las aplicaciones y servicios de citas son el punto de partida para aproximadamente un tercio de todas las nuevas relaciones", dijo en un comunicado el director ejecutivo de la Asociación de Citas en Línea del Reino Unido, George Kidd.

En esa línea, sostuvo que ante la imposibilidad de reunirse de forma personal "los servicios eran una forma importante de conocer a otras personas en línea, con la esperanza de encontrarse más tarde, cuando fuera seguro".

El precedente de Estados Unidos

Tanto Tinder como Bumble firmaron en mayo un convenio con el gobierno de Estados Unidos para fomentar la vacunación contra el coronavirus.

En ese marco, todos los usuarios podían mejorar su experiencia si estaban vacunados ampliando su visibilidad y permitiendo filtrar candidatos de acuerdo a las dosis que recibieron.

Este precedente funcionó para aplicar la misma idea por parte del gobierno del Reino Unido. Tanto el gobierno de la Casa Blanca como el británico son dos de los países con mejores números respecto a la vacunación de su población, en gran medida porque son sus propios fabricantes de vacunas.

