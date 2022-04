Mujeres en el cine argentino: un libro recoge las vivencias, inequidad y conquista de derechos en la industria audiovisual

“Hay que hacer mucho para que te reconozcan como mujer; para decir lo mismo que, por ahí, un hombre en tres gestos avanza más rápido”, expresa la directora Ana Katz. “El cine no es para mujeres”, revela la reconocida productora Lita Stantic sobre la dura frase que le dijeron antes de iniciarse en el séptimo arte. Estas, entre otras vivencias se encuentran en el libro “50 Mujeres del Cine Argentino”.

Actrices como Mercedes Morán, Cecilia Roth, Ana María Picchio e Inés Estévez, directoras como Paula Hernández, Celina Murga y la mencionada Katz, la extitular del Incaa, Liliana Mazure, las guionistas Inés de Oliveira Cézar y Lorena Muñoz (también realizadoras) entre otras figuras del quehacer audiovisual, integran este libro de la periodista especializada en cine argentino Julia Montesoro, que acaba de publicar Ediciones del Empedrado.

La periodista y comunicadora social Julia Montesoro, autora de "50 Mujeres del cine argentino".

La obra recoge una serie de entrevistas que originalmente fueron pensadas para un podcast del medio multiplataforma GPS Audiovisual y ahora forman parte de un proyecto que cruza temas en común, como la paridad de género y las inequidades dentro de la industria, entre trabajadoras de distintas generaciones.

Historias personales: un pasión y dificultades en común

En un espacio en el que las voces de este medio centenar de mujeres resuenan como si fuera una sola, como si de una “caja de resonancia” se tratara, según indican Julia Krajte y Marcela Visconti, prologuistas del libro, las protagonistas narran ciertos destratos y situaciones que debieron tolerar por cuestiones de género.

Así, Ana María Picchio cuenta: “No tuve la mala suerte que tuvieron algunas de mis compañeras, nunca nadie me pidió que se quería acostar conmigo, nunca nadie me pasó la mano por debajo. Me enteré por ahí que un director había dicho ‘no, la Picchio no… para ese personaje no, la Picchio es medio Carlitos. Eso quería decir que era “medio chabón”. (...) Yo sufrí ese tipo de subestimación”.

“Atravesando la propia historia te vas dando cuenta que has sido maltratada, ninguneada, mal paga”, recuerda Roth, a lo que Paula Hernández agrega: “Me ha pasado que me llamaran para un programa de televisión, que fuéramos dos directores, un hombre y una mujer; íbamos a hacer exactamente el mismo trabajo y el dinero que a mí me ofrecían era menor que el del otro director”.

“Dirigí publicidad muchos años y en esa época si eran de autos o cigarrillos no me tocaban por ser mujer y sí me tocaban las de toallitas intimas”, completa la directora de Las Siamesas. Esta demanda por mayor paridad a la hora acceder a los espacios de trabajo y tener el mismo reconocimiento en cuestiones salariales, se une a otras luchas actuales manifestando la necesidad de “pasar a la acción”.

El feminismo y los nuevos tiempos

Montesoro explicó que la idea del libro no estaba originalmente en sus planes ya que había craneado las entrevistas en formato de podcast en 2020. Esto surgió luego de que las autoridades de los festivales de Cannes y San Sebastián firmaran un compromiso “50/50” para lograr la igualdad de género en la industria cinematográfica. Sin embargo, la aparición de la pandemia de Covid-19 truncó esta iniciativa.

En este ejercicio de la entrevista, las historias van marcando una serie de cambios dentro del movimiento feminista para que más mujeres participen en el mundo del cine y para que otras logren nuevas oportunidades. “En estos tiempos el rol de la mujer en el cine y en otros lados empieza a tener una dimensión más justa y más relevante; estamos acompañadas por este movimiento, para mí, el más profundo, revolucionario y antisistema”, afirma Mercedes Morán, que reconoce haberse “enamorado del cine” al trabajar en La Ciénaga, una película dirigida justamente por una mujer, Lucrecia Martel.

El libro se presentó en la sede de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC).

Sobre lo que puede dar el enfoque femenino en la silla de dirección, tanto en las temáticas como en los métodos de trabajo, Hernández comenta: “Algo de lo doméstico de la experiencia femenina se traslada de una manera muy sana, hay algo de la mejor parte de ese legado femenino, vinculado con una conversación en torno a cómo vivís, qué sentís, que vuelve a la experiencia colectiva”.

