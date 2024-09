Andy Cherniavsky: “Sueño con hacer una muestra de fotos inéditas pero estamos en un momento muy difícil del arte”

La primera fotógrafa de Charly García, Andy Cherniavsky, pionera en la profesión durante la época dorada del rock nacional, recordó en diálogo con PERFIL lo difícil que fue meterse en un ambiente muy masculino. Además, comparó sus comienzos con ser una fotógrafa de guerra.

Junto con Hilda Lizarazu y Nora Lezano, relanzan la muestra homenaje “Los ángeles de Charly”, con retratos íntimos del ícono del rock, en el Centro Cultural Ballester (Vicente López 2946) a partir del 7 de septiembre.

Nora Lezano, Hilda Lizarazu y Andy Cherniavsky

La artista habló sobre sus comienzos como fotógrafa, con pocos recursos y en una profesión de hombres. “Era como ser una fotógrafa de guerra”, expresó a PERFIL.

Los 80 y Charly García

A comienzos de los 80, en pleno auge del movimiento musical que marcó una época y llegó para revolucionarlo todo, Andy Cherniavsky, una joven de 18 años, conoció a la familia de García y su vida dio un giro. Estudiando psicología, agarró una cámara y comenzó a retratar a los grandes del Rock.

"Los ángeles de Charly"

Sin escuelas de fotografía y con la dictadura militar que impedía la llegada de equipos importados, libros y revistas, Cherniavsky aprendió haciendo. Se posicionaba en primera fila, aguantando golpes, que la escupan, pasándola mal y sacaba las fotos como podía.

–¿Cómo fueron los primeros shows que fotografiaste?

–En mis primeros shows no había prácticamente iluminación. Recuerdo uno de los primeros que en los negativos no me salió nada, porque no había luz y yo tenía que aprender a que en donde no hay luz no se puede obtener nada. Me daban dos rollos de 36 fotogramas y me tenía que dar maña. Era como ser una fotógrafa de guerra. Apuntar, esperar el momento. Una cazadora, mis comienzos fueron como cazar. Si bien tenía acceso a algunas tapas de discos, con todo el tema de la dictadura no se podían traer cosas de afuera, entonces fui entendiendo que tenía que cazar esas imágenes en vivo y esperar la luz, la actitud del músico. Podía fallar. Era muy adrenalínico. Fue muy bueno aprender haciendo y el perfeccionamiento vino más por el lado del desafío.

–¿Cómo impactó la llegada de esa profesión en tu vida siendo mujer?

–Me sentía un poco insegura. Aparte de ser mujer, era ser autodidacta. No había universidades, escuelas, era muy difícil saber si lo que yo hacía lo estaba haciendo bien o mal, no tenía algún referente y las cosas de afuera no llegaban, estaban prohibidas. Me sentía una mujer que no había estudiado, en una profesión de hombres. Con muchas inseguridades y muchas sensaciones de no tener claro nada. La cámara igual tiene algo de esconderse, de velado, develado, revelado. Yo arranqué con el cuarto oscuro que era como una manera de aprender y estar contenida. Fue muy difícil el tema del género. Sobre todo hoy es un gran valor ser autodidacta.

–¿Podías encontrar un estilo propio durante esos momentos?

–Mirando mis fotos, recién ahora encuentro algún estilo en esas fotos de los 80. Yo me volvía loca pensando cuál es mi estilo, qué estilo tengo. Me confrontaba conmigo misma y ahora una de las cosas que pienso es que no hay por qué tener un estilo y que quizás si ahora yo busco un estilo es que fui una “retratista en vivo". Y en el estudio también, porque hay pocos fotógrafos que hacían este tipo de encuadre como yo le hacía a Federico Moura, Luca Prodan, Charly. En ese momento más que un estilo me interesaba, sin darme cuenta, cómo hacer close up y acercarme mucho a descubrir algo que es lo que me atrae, que tiene que ver con la mirada, con la piel, con un encuadre distinto. Si vos te ponés a mirar ahora las fotos es todo lo contrario a lo que yo hacía. Yo siempre fui alguien que buscaba una cosa más retratista, intimista, más de buscar algo más interior y no todo como el quilombo. Ahora es todo con gran angular, con intensidad, un despelote. A mi personalmente no era lo que me interesaba. Mi fotografía en aquella época era más intimista, que podría definirse como un estilo, o era la manera que quizás, sin darme cuenta, yo encontraba para captar lo que me interesaba.

–¿Qué equipos usabas?

–Cuando empecé tenía una Nikon FE y después me pude comprar una FE2, en una cargaba color y en la otra blanco y negro. Tenía un zoom, al principio un lente fijo de 125 mm que ni siquiera era Nikon, pero no tenía para comprarme un buen lente. Con el tiempo me pude comprar un 70 - 210 mm que lo use muchísimo, en muchísimos shows.

Los ángeles de Charly

En “Los ángeles de Charly” se encuentra la selección de retratos íntimos con la mirada de tres artistas que lo conocieron desde la convivencia, la amistad, y el detrás de escena. La primera en llegar a la vida de García fue Andy, luego apareció Hilda Lizarazu, quien además compartía el escenario, y por último, Nora Lezano en los 90.

–¿Qué te enseñó Charly en la intimidad?

–Una de las cosas que más me enseñó Charly en la vida es que no hay una sola manera de vivir, sino que hay millones. Charly no tiene ninguna vergüenza de mostrarse tal cual es, yo sí, no es que tenga algo que ocultar, pero pienso que no podría ser Charly. Es un tipo totalmente libre, a mí me cambió la vida conocerlo, desde el punto de vista de cómo vestirme, de hablar, de pensar. Encontrar mi profesión a través de él, es un momento de la vida superdifícil sobre todo si no hay universidades o escuelas, y yo estaba en un momento complicado de mi vida. Charly me dio todas las oportunidades y vio algo que yo tenía adentro antes que yo, y eso es muy fuerte. Charly me vio y valoró mi laburo, me dio un espacio y eso es para agradecer de por vida.

Por primera vez en Sudamérica una exposición panorámica de John Baldessari, pionero del arte conceptual



–¿Cómo te sentís al revivir esta época con la muestra?

–Me siento totalmente emocionada cuando muestro las fotos. Siento que, como te dije antes fue una oportunidad increíble para convertirme en fotógrafa y que fue de la mano de un tipo que fue el que más nos dio a las mujeres dentro de un ambiente, que si bien no era machista porque el rock venía también a romper con conceptos arcaicos, pero siempre la mujer ocupaba el lugar de la corista y yo encontré otro lugar que fue el lugar de la fotógrafa. De animarme y tirarme a la pileta, pero Charly fue fundamental, yo me tiré a la pileta para que él me diera imágenes impagables.

–En este contexto de crisis económica y social, ¿cómo te impacta a vos siendo artista?

–Me parece tremendo todo lo que está pasando con respecto al arte, yo creo que el arte es un alimento para el alma y para el corazón. Es una necesidad incluso de hacer, de mostrar, de que las nuevas generaciones puedan seguir viendo nuestro cine, nuestro, teatro, pinturas, esculturas, fotos. Hay mucha gente joven que todavía no mostró nada y me parece tristísimo el desenlace de lo artístico en este contexto económico donde la cultura pareciera no tener importancia cuando es importantísimo. En mis muestras están todas las fotos que ya se vieron. Hay millones por salir, me encantaría hacer una muestra de fotos inéditas, pero bueno, estamos en un momento muy difícil del arte para que alguien pueda bancar una muestra tan importante. Tengo millones de fotos sin mostrar, sería escanear millones de fotos y bueno la verdad que todo lo que tengo archivado es un tesoro nunca visto y algún día sueño con poder hacer esta muestra de fotos inéditas.





El 7 de septiembre a las 18:30 en el Espacio Cultural Municipal Ballester, ubicado en Vicente López 2756, será la inauguración de “Los Angles de Charly”. La muestra podrá visitarse del 7 de septiembre al 27 de octubre, se realizarán actividades, talleres y visitas guiadas junto a las autoras.