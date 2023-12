Andy Cherniavsky, la reconocida artista visual, presentó su libro en Fino630

Fino 630 celebró el pasado 2 y 3 de diciembre la feria que se sumerge en el arte: “Grandes artistas pequeños formatos”. Con la participación de Andy Cherniavsky, la artista visual, presentó su libro “Acceso directo” que rememora la época dorada de la música en durante los años 80. De la exposición de arte también formó parte Claudio Larrea con su fotolibro “República de Waires” regalando momentos inolvidables.

Además, las galerías Valk y Camarones se unieron a Fino630 con exhibiciones de reconocidos artistas como Benito Laren, Natalia Biasoli, Alexei Serrano y Federico Krischbaum.

“Voy a confesar algo que, hasta ahora, no les había dicho: es la primera presentación que hago de mi libro ‘Acceso Directo’”, reveló Cherniavsky. Desde el lanzamiento del libro durante el 2020, en plena pandemia, Andy Cherniavsky dio cientos de entrevistas sobre su creación pero, sorpresivamente, presentó por primera vez con público su libro el domingo en Fino630.

La obra recorre momentos icónicos de la música en aquellos años dorados en los que Charly García, Fito Páez, Soda Stereo, Virus, los Twist y Fabi Cantilo atravesaban fronteras de todo tipo. “Este libro es un recuerdo a esos años de juventud donde yo ahora no tengo más ídolos pero todos los que tuve en la vida están acá, todo lo que hice fue por estar con ellos, por pertenecer a un movimiento que era el rock y por el espacio que me dieron siendo mujer, que me daba un poco de vergüenza decir que era fotógrafa y no fotógrafo en esa época”, destaca Andy en su charla abierta con Mariela Ivanier.

Y añade: “Fue Charly quien me dio el mayor lugar en mis principios y que nos dio a las mujeres ese lugar que decidimos que no nos mueve nadie, como a Fabi Cantilo, Hilda Lizarazu y otras tantas”.

Fino630, junto a las fotografías exhibidas, contó con frases contundentes de los históricos artistas de la música de nuestro país y, claro, rock nacional como sonido envolvente.

Por su parte, Claudio Larrea, declarado personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, brindó un hermoso y, tal vez, atemorizante recorrido por una ciudad reconocible pero renovada.

Lola y Ana de Camarones y Valk.

Su fotografía conforma una historia en la que la República de Weimar se mezcla con Buenos Aires, cruzando geografía y tiempo para meter al lector en un mundo hermosamente tremendo. “Cuando volví a Buenos Aires en el año 2009 estaba enamorado de la ciudad y la veía color de rosa y, de golpe, empecé a ver el otro lado de la ciudad. Iba poniendo mis fotos en la redes, tomadas en blanco y negro, y el ojo de José Manuel Elliot fue recopilando esas imágenes para construir un relato que se plasmó en este libro inquietante pero hermoso”, relató Claudio el sábado durante su presentación.

Una vez más, Finochietto 630 del histórico barrio porteño de San Telmo se llenó de arte y cultura. Durante el fin de semana, la Casa Verde fue la anfitriona del arte contemporáneo en la vuelta de su feria “Grandes artistas pequeños formatos” con una selección de obras de reconocidos artistas, tanto de los residentes en la Casa Verde, como las aportadas por Valk y Camarones, quienes además generaron negocios entre sí.

Además, Deby Staiff fue parte del evento como artista invitada junto a las anfitrionas Ileana Hochmann, Rita Simoni y Eugenia Baró, quienes conforman el plantel permanente de Fino 630.

El coleccionista más joven del país

Teo, el coleccionista más joven, eligiendo su obra de Benito Laren.

Entre la nutrida asistencia en Fino630 se destacó Teo, de 8 años, que usando sus ahorros de cumpleaños y el Ratón Perez, compró su primera obra de arte: una miniatura de Benito Laren. Es, con seguridad, el coleccionista más joven que ha transitado la feria y, también, el comprador más precoz de la galería Camarones.

“Estamos muy felices con esta participación. Hubo mucha gente visitando, se realizaron ventas y, además, conseguimos al cliente más joven de la casa. Todo fue extraordinario”, expresó Lola Silberman de Camarones.

La feria, con el apoyo comunicacional de VERBO, fue ideada por Santiago Arce y la artista visual Ileana Hochman, y no solo es una exposición, es una oportunidad para que todos puedan acercarse al mundo artístico en una escala humana y amable, y esta edición no fue la excepción.

Los orígenes de Fino630 y Casa Verde

Este espacio dedicado al arte abrió sus puertas en noviembre de 2018 cerca del Parque Lezama. Casa Verde surgió cómo un taller de artistas vinculados a la galería alemana Landmann 3, con sede en Polonia. Mientras que Fino630 refiere al nombre de la galería de artistas que residen o colaboran con el espacio: Patrick Gläscher, Ileana Hochmann, Rita Simoni, Eugenia Baró, Patricia Ackerman y Luis Timisky.

Fino630 produce eventos artísticos, como la feria de pequeños formatos, pero también eventos más íntimos, con Chichin en Casa Verde, donde se invita a una cena a 6 o 7 personas interesadas en el arte para brindar por logros y deseos. También, se realizan finos diálogos, muestras en la que un artista residente invita a un artista de afuera para que sus obras dialoguen.