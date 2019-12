Campo Minado, una obra para viajar a Malvinas

Con una puesta en escena simple pero maravillosa, Lola Torres presenta Campo Minado, una obra de teatro en la que seis ex combatientes de la guerra de Malvinas que cuentan en primera persona cómo fue el antes, durante y después de la guerra que los marcó de por vida.

Tres ex combatientes ingleses y tres argentinos se encuentran en un mismo escenario. Quienes juraron que si se volviesen a cruzar, se matarían, comparten una obra de teatro digna de aplausos de pie.

Tres ex combatientes ingleses y tres argentinos se encuentran en un mismo escenario. Quienes juraron que si se volviesen a cruzar, se matarían

Una misma escenografía acompaña a los seis ex combatientes durante toda la obra, con increíbles juegos de pantalla y sonido. Transmisiones en vivo desde distintas partes del mismo escenario transportan al espectador a distintos ambientes. Tanto la musicalización, como el silencio, son parte del ambiente que se logra generar.

Emoción, dolor, tristeza, bronca, alegría y compasión, los espectadores se emocionan con los relatos de cómo llegan a Malvinas cada uno de ellos. Desde negándose a ir, hasta el relato de quien fue como voluntario. El amor por las banderas, y la jura de venganza por sus compañeros. Anécdotas contadas en carne propia de quienes las vivieron, las sufrieron y hoy, pueden contarlas, también, como terapia para ellos mismos.

Lola Torres logró explicar una guerra a través de relatos muy personales, muy antagónicos y, lo más importante, muy reales. La esencia de la obra no sería la misma si fueran sólo historias relatadas por terceros. Cabe destacar que, según cuenta la misma Lola Torres, no fue fácil encontrar quienes estuvieran dispuestos a relatar sus dolores en cada función. En entrevista con Perfil, uno de los protagonistas de esta obra, Gabriel Sagastume, explicó que se entrevistó a más de 70 ex combatientes hasta llegar a los elegidos para llevar a cabo las funciones. “Ella quería buscar historias que las pudiera combinar para que tengan una coherencia en la obra que estaba pensando. También quería que tocáramos algún instrumento, que cantáramos, para que la obra tenga un poco de música, ya que cree que ese es un punto de unión entre los ingleses y los argentinos, donde nos podíamos encontrar en una canción y hacer algo juntos”.

Con una duración de 100 minutos, Campo Minado logra emocionar a grandes y chicos. Cuenta con partes audiovisuales, relatos en primera persona, maquetas para entender situaciones vividas en las islas. Cuenta con partes en inglés, que son subtituladas en el momento, tanto vivencias de los ingleses, como las canciones que se tocan en vivo sobre el escenario. Juego de luces y sonidos acompañan de forma sutil cada momento sobre el escenario. Cabe destacar, que las fotografías, cartas y elementos que se usan a lo largo de la función son las originales, guardadas por las familias de los ex combatientes o rescatadas de la guerra, años después.

Es una obra recomendable para todo el público dispuesto a escuchar los dos lados de la guerra. Sin dejar de creer que las Malvinas son argentinas, la obra logra mostrar todas las cartas de un mazo duro y triste como es cualquier guerra. 100 minutos llenos de emoción y orgullo por los hombres que pelearon, cada uno, por su patria.