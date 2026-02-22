Cuando canta el gallo

Gallo, elefante, lechuza, más gallos con plumas de otros colores, lagartos de colores, chancho con trapo naranja, oso con su sombra, chancho con flores, ciervo con fondo multicolor, cacatúa con penacho amarillo, águila con estrella, aves de rapiña, halcón con cabeza de leopardo o al revés, caballo con trapito naranja, aves con plumas de colores, Avec Roc o aves rockeras, mariposas, patas de cangrejo con boca.

Consideremos a este listado incompleto como un índice. Como un punto de partida para sacudir esta parte del archivo de la obra de Cynthia Cohen y volver a ordenarlo. Para clasificarlo por color, por especie, por animales que se paran en dos patas, los que tienen ojos tapados por una tela naranja, los que cacarean, los que rugen y atacan, las que cantan temas de rock y se visten con estrellas, los que brillan con sus colores fulgurantes.

Miremos sus cuadros uno detrás del otro en la recorrida por un zoológico. ¿Qué de nuestra humanidad compartimos con estos animales? ¿La fascinación por los destellos, la consagración y el éxito efímero de las Avec Roc en sus plumas relucientes, el dorado, las miradas chispeantes? Quizá sea la pesadez del oso que va con paso firme y nunca se separa de su sombra (nunca perder de vista nuestra sombra, nuestro lado inestable, un poco oscuro, mantenerlo a raya)

El gallo es el animal privilegiado por sus múltiples apariciones y por estar en el principio de todo. Con una morfología conservada, leves cambios de colores y tamaños, el gallo es el que orienta. Marca el norte, trae suerte, pronostica. Es moderado y nada pretencioso. No es de riña. Es gallo de gallinero que conoce los límites de su pequeño reino. Si lo observamos detenidamente, algo aprenderemos.