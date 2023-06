Día Nacional del Perro: ¿por qué se celebra cada 2 de junio?

Cada 2 de junio se conmemora en nuestro país el Día Nacional del Perro. El día del mejor amigo del hombre se celebra en honor a un perro policía llamado Chonino que se unió a la fuerza federal con dos años de edad y falleció en 1983, mientras ejercía su labor.

Chonino fue parte de la división de perros de presa de la Policía Federal. La noche del 2 de junio de 1983, el animal participaba de un patrullaje en Devoto cuando comenzó un tiroteo con dos delincuentes. El perro se abalanzó sobre uno de ellos al advertir que su compañero estaba en peligro y recibió un impacto de bala que le provocó la muerte.

En 1996 fue la periodista y poeta Cora Cané -fallecida en 2016- la encargada de ocuparse desde el Diario Clarín en su sección Clarín Porteño de impulsar que se eligiera esta fecha como recordatorio de lo que en los años 80 hizo el ovejero alemán de pelo largo y gran tamaño.

En 1989, la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, promulgó una ordenanza en la que le puso su nombre a la calle de acceso a la División Perros de la Federal, cerca del museo Malba. Además, la Policía Federal emplazó una estatua de bronce en su honor En el predio de la Policía Montada.

Actualmente, los restos de Chonino descansan en el Círculo de la Policía Federal Argentina y los de su guía, Luis Albert Sibert, fallecido 25 años después del episodio, el 13 de diciembre de 2007 en el Cementerio de la Chacarita.

La historia de Chonino

El ovejero alemán nació en abril de 1975, y dos años más tarde, en octubre de 1977, lo eligieron para ser parte de la División Perros de la Policía Federal. Un año después, el perro formó parte del operativo de seguridad en el partido inaugural del Mundial 78, que se disputó en el estadio Monumental entre Alemania y Polonia.

Como siempre sucede en estos casos, Chonino trabajaba con un guía, y a él le tocó el suboficial Luis Sibert, quien a su vez compartía tareas con otro agente, Jorge Iani.

El 2 de junio de 1983 en una noche muy fría y de lluvia, los policías quisieron identificar a dos sospechosos en la Avenida General Paz y Lastra. Sin más, al pedirles los documentos, los delincuentes dispararon contra los policías e hirieron a Sibert y a Iani.

Al observar a su guía en el piso, Chonino se abalanzó sobre los delincuentes y saltó sobre uno de ellos, arrancándole el bolsillo de su campera. El otro atacante, que observaba todo desde un costado, le disparó al ovejero en el pecho y el perro quedó gravemente herido.

¿Cómo cuidar a nuestro perro los días de frío que se aproximan?

Alimentación balanceada: si bien los perros domésticos no necesitan mayor consumo de calorías durante el invierno, es importante consultar con tu veterinario si tu perro es muy activo, para asegurarte de que esté recibiendo los nutrientes adecuados.

Hidratación constante: aunque las temperaturas sean más bajas, es fundamental que tu perro se mantenga hidratado en todo momento. Colocá agua fresca y limpia en un lugar de fácil acceso para que pueda beber cuando lo necesite.

Baño cuidado: no es aconsejable bañar al perro con tanta frecuencia durante el invierno o épocas de frío, de ser necesario procura que el baño sea con agua tibia, más caliente, y en un lugar cerrado. No te olvides de secarlo minuciosamente con el secador de pelo, asegurándote de que no quede húmedo en ninguna parte de su cuerpo.

Paseos conscientes: aunque el frío pueda desanimarnos a salir, recordá que los perros necesitan ejercicio diario. El ejercicio es bueno en cualquier época del año, por lo que debes asegurarte de realizar paseos más cortos pero frecuentes durante las horas más cálidas del día. No olvides revisar las almohadillas de sus patitas después del paseo para evitar posibles heridas por el frío.

Camas acogedoras: asegurate de que tu amigo peludo tenga una cama suave y acolchada para descansar. Colocarla lejos de corrientes de aire y sobre una superficie elevada evitará que el frío del suelo lo afecte.