Aunque se lo conoce como “el rey de la soja”, Gustavo Grobocopatel lleva más años vinculado a la música que al mundo empresarial. Sin embargo, su firma Grupo Los Grobo es la que marca su identidad. En agosto lanzó su álbum de tonadas cuyanas y en 2022 grabó junto a su pareja la soprano, Verónica Cangemi.

Su especialidad es la música de cámara y el folclore. Y la tonada fue una especie de opción inevitable para su interpretación. Su vínculo constante con la región y la recomendación de su cuñada, Patricia Cangemi, lo convencieron de lanzarse a ese género.

“En los últimos seis años que estoy yendo más seguido a Mendoza y a cuyo me permitió poder profundizar el vínculo con esta forma musical, que es muy típica y querida en Cuyo, de hecho, la tonada es la forma musical emblemática de los cuyanos, así que pude conocer autores compositores y meterme más en ese mundo. Quedé realmente muy impactado”, contó el empresario a PERFIL.

La tonada es una novedad en su repertorio, pero no el canto. “Cantaba en los coros, teníamos un dúo con un amigo, participé de un octeto vocal y descubrí que es distinto interpretar que escuchar música. Cuando a uno le gusta la música, la escucha y está comprometido; pero cuando uno canta o toca un instrumento, está involucrado. Un pasito más”, contaba Grobocopatel en 2022 en una entrevista a Noticias.

Para grabar “10 tonadas” se juntó con cuatro guitarristas cuyanos que anhelaban formar parte de un proyecto de este estilo. Martín Barros, Sebastián Narváez, Ezequiel Sandoval y Joaquín Guevara acompañan la voz de Gustavo. “Ellos venían de proyectos diferentes y querían lo que llamamos en las empresas ‘cocrear’, que es crear de esa diversidad algo nuevo”, detalló Grobocopatel.

Al momento de elegir las 10 canciones que interpretarían, Patricia Cangemi fue clave. “Ella fue quien me llevó por el camino, me hizo ver cosas y colaboró muchísimo conmigo con la selección y por supuesto con Joaquín Guevara que es uno de los guitarristas, pero además es el director musical del proyecto, entonces con él también intercambiamos cosas”.

Para Gustavo, la relación entre la música de cámara y la tonada es evidente: “La tonada es, como la música de cámara, una forma no bailable y muy apta para decir poemas, se presta mucho al fraseo y a la dicción y a sutilezas”.

La música también fue clave en la vida amorosa del empresario, ya que conoció a su pareja, Verónica, gracias a que ella regresaba a Mendoza de Europa y la invitaron a verlo cantar a él. “Yo canté en Mendoza, ella me fue a escuchar y, según ella, no tenía idea de quién era yo y yo bromeo con que ella quedó impresionada por la forma en que yo canto”, contó entre risas. Lo que es cierto es que ese día fue el puntapié de su relación.

Ante tanta centralidad de la música en la vida de Gustavo Grobocopatel, es válido preguntarse por qué inclinó su balanza profesional hacia el mundo empresarial y no al artístico. Y la respuesta, según él, no está en lo económico. “No, no es económico, yo fui un empresario poco apegado a lo económico, para mí lo económico es como la consecuencia de hacer las cosas bien, no es la meta o la causa”, aseguró.

“A mí el mundo empresarial también te gusta, no es que no me guste y crecí en un ambiente muy vinculado con lo empresarial y la música no era el mundo que yo vivía, probablemente se hubiese crecido en un ambiente artístico hubiese elegido a la música como prioridad, pero no te lo puedo decir es contra fáctico y estoy muy contento de este camino que hice y poder a más de 60 años cantar y expresarme en público”.

Este fin de semana presentarán el álbum en vivo en la Ciudad de Buenos Aires: el jueves 28 en Clásica y Moderna (Av. Callao 892) a las 21, el viernes 29 en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (Viamonte 1549), el sábado 30 a las 19, en la plaza seca del CCK a las 18 y el domingo 31 en el Anfiteatro del Parque Centenario a las 16.

Más allá de la música, Grobocopatel y el optimismo por Milei

Como empresario, Gustavo Grobocopatel tiene un análisis esperanzador de la gestión y propuestas del presidente Javier Milei hasta la fecha. “El análisis tiene que estar dentro de un marco histórico, venimos de muchas décadas de decadencia y esa decadencia según mi punto de vista tiene varias implicaciones y una de ellas es la mala gestión que ha habido de la cosa pública con diferentes gobiernos”, reflexionó.

“En este contexto las propuestas de la economía que tiene Milei para mí son las que podrían llegar a revertir esa decadencia, uno puede discutir sobre las formas, sobre los tiempos, etcétera, etcétera, pero mi punto de vista es que en algún momento hay que dar vuelta a la hoja y probar con algo absolutamente diferente de lo que vinimos haciendo y con personas diferentes a las que venían gestionando”, evaluó. “Tengo esperanza de que ande bien y me parece que esa esperanza, es compartida por la mayoría de los argentinos”, concluyó.

