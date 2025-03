El Eternauta: Netflix presenta el tráiler de la esperada serie protagonizada por Ricardo Darín

“El héroe verdadero de El Eternauta es un héroe colectivo, un grupo humano”, escribía Héctor G. Oesterheld autor de la novela gráfica ilustrada por Francisco Solano López, publicada por primera vez en 1957. A partir de esa premisa Netflix anuncia “Nadie se salva solo”, para anticipar el estreno mundial el próximo 30 de abril de la primera adaptación audiovisual de la icónica historieta de ciencia ficción.

La historia de El Eternauta comienza una noche de verano en Buenos Aires, cuando una misteriosa nevada mortal acaba con la mayor parte de la población y deja aisladas a miles de personas. Juan Salvo y sus amigos inician una desesperada lucha por la supervivencia. Todo cambia cuando descubren que la tormenta de nieve tóxica es tan solo la primera fuerza de choque de un ejército de otro planeta que está invadiendo la Tierra. La única manera de mantenerse vivos será resistir y luchar juntos.

La serie está dirigida y creada por Bruno Stagnaro, responsable también del guion con Ariel Staltari, es una producción de Netflix junto a K&S Films.

Protagonizada por Ricardo Darín como Juan Salvo, acompañado de un gran elenco que incluye a Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas, Leandro Sandonato y Mora Fisz, entre otros.

Los detalles de la serie El Eternauta creada por Netflix

Desde la plataforma anticiparon que la primera temporada cuenta con seis episodios, por lo que quizás cuente con una secuela. Para la realización trabajaron durante dos años en el desarrollo y escritura de los guiones, cuatro meses y medio en preproducción y 148 jornadas de rodaje en Buenos Aires y más de un año y medio de post producción.

En total participaron 2900 personas entre elenco y extras, se usaron más de 50 locaciones y 30 escenarios virtuales y se crearon más de 500 máscaras para los personajes de la serie.

El Eternauta fue producida por K&S Films que trabajó con títulos como la nominada al Oscar Relatos Salvajes de Damián Szifrón; El Clan de Pablo Trapero, ganador del León de Plata al Mejor Director en el Festival de Venecia; El Ángel de Luis Ortega y La Odisea de los Giles de Sebastián Borensztein, Competencia Oficial del Festival de San Sebastián.

Entre otras producciones destacadas se encuentran Tiempo de Valientes de Damián Szifrón, Crónica de una fuga de Adrián Caetano, El Último Elvis de Armando Bo y El Pepe, una vida suprema de Emir Kusturica. A lo largo de los años, K&S Films ha afianzado su posición como servicio de producción de grandes películas internacionales como Los Dos Papas de Fernando Meirelles, The Revenant de Alejandro González Iñárritu, Focus de John Requa, Operation Finale de Chris Weitz, On the Road de Walter Salles y Lucky Luke de James Huth. En series, ha producido El Reino (temporadas 1 y 2) y División Palermo (temporadas 1 y 2) ganadora del Emmy a la Mejor Comedia Internacional para Netflix, y El Fin del Amor (temporadas 1 y 2), para Amazon Prime Video.

Ficha técnica:

Basada en la novela gráfica “El Eternauta” de Héctor G. Oesterheld, ilustrada por Francisco Solano López.

Creada por: Bruno Stagnaro

Dirigida por: Bruno Stagnaro

Escrita por: Bruno Stagnaro y Ariel Staltari

Consultor Creativo: Martín M. Oesterheld

Elenco: Ricardo Darín, Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas y Mora Fisz

Productores: Hugo Sigman, Matías Mosteirin, Leticia Cristi, Diego Copello

Casa Productora: K&S Films

Director de Fotografía: Gastón Girod

Directores de Arte: María Battaglia, Julián Romera

Supervisor de Post: Ezequiel Rossi

Virtual Production & Supervisores VFX: Pablo Accame – Ignacio Pol

Vestuario: Patricia Conta

Diseño de Sonido: Martín Grignaschi

Edición: Alejandro Brodershon – Alejandro Parysow

Música original: Federico Jusid



