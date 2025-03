Las 26 películas escogidas para disfrutar del BAFICI 26, uno de los festivales de cine más relevantes

Del martes 1 al domingo 13 de abril vuelve el BAFICI (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente) y en su edición número 26 seleccionamos 26 películas para aprovechar el evento.

Las primeras semanas de abril invita a cineastas, críticos, productores y público general a encontrarse en un evento que reunirá al cine independiente de la región y el mundo. Este año, la apertura estará marcada por el estreno mundial de Upa! Una primavera en Atenas, de Tamae Garateguy, Santiago Giralt y Camila Toker (Argentina).

26 títulos recomendados para ver en la edición número 26 del BAFICI:



1. Paul de Denis Côté. En su lucha contra una ansiedad social severa, Paul se refugia en una fantasía terapéutica: limpiar casas de dominatrices. Un retrato que ofrece una visión única de un ser excéntrico y entrañable, desde una mirada sincera y sin prejuicios.

- Sección Trayectorias - (Canadá, 2025)

2. Don’t Cheat, Darling! de Joachim Hasler. Una directora y su equipo femenino de fútbol se enfrentan al equipo masculino del pueblo, favorecido con privilegios por el alcalde. Un musical atrevido con coreografías vibrantes y con las actuaciones de Chris Doerk y Frank Schöbel, estrellas del pop de Alemania del Este.

- Sección Rescates - (República Democrática Alemana, 1973).

3. Eephus de Carson Lund. Mientras un proyecto de construcción se cierne sobre un querido campo de béisbol de un pequeño pueblo, un par de equipos de la liga recreativa de Nueva Inglaterra se enfrentan por última vez. Las tensiones estallan mientras una era de compañerismo se desvanece hacia un futuro incierto.

- Sección Fuera de Competencia - (EE. UU., 2024).

4. Stranger Eyes de Yeo Siew Hua. Una joven pareja que busca a su hija desaparecida encuentra grabaciones de sus momentos más íntimos, filmadas por un misterioso voyeur. Esto los lleva a una investigación para descubrir la verdad detrás de las imágenes y de ellos mismos.

- Sección Fuera de Competencia - (Singapur/Taiwán/Francia/EE. UU., 2024).

5. Ariel de Lois Patiño. Es una obra dentro de una obra sobre una actriz argentina que llega a una isla misteriosa donde sus habitantes han trascendido en personajes shakesperianos. Lois Patiño envuelve su película en paisajes acuáticos brillantes y tierras encantadas, poseídas por energías de otro mundo.

- Sección Trayectorias - (España/Portugal, 2025).

6. François Truffaut. Le Scénario de ma vie de David Teboul. Unos meses antes de morir, Truffaut había comenzado a compartir la historia de su juventud con su amigo Claude de Givray. Sin embargo, nunca terminó la obra autobiográfica. Este film revela una parte de esta última narración.

- Sección Cine sobre Cine - (Francia, 2024).



7. The End of the Internet de Dylan Reibling. Una mirada al misterioso mundo del movimiento por la descentralización de internet, que nos lleva a un okupa anarquista en Berlín, una montaña en Taiwán, una iglesia en Cataluña y un pueblo remoto en Brasil, todos en resistencia contra la infraestructura monolítica de internet.

- Sección Políticas - (Canadá, 2025).



8. The Long Road to the Director's Chair de Vibeke Løkkeberg. En 1973, Løkkeberg filmó el comienzo del movimiento feminista en la industria del cine en el Primer Seminario Internacional de Mujeres, celebrado en el cine Arsenal. Su material se perdió durante 50 años. Hoy nos enfrenta a batallas pasadas que aún no se han ganado.

- Sección Rescates - (Noruega, 2025).



9. El niño que sueña de Andrés Varela. Esta es la historia de Philippe Genty, a quien sus sueños y traumas de niño lo llevaron a ser uno de los máximos exponentes del teatro y las artes visuales de la actualidad. A sus 83 años, nos abre las puertas de su estudio en un bosque de Bretaña.

- Sección Artes y Oficios - (Uruguay/Francia, 2025).



10. Constelación Portabella de Claudio Zulian. Recorrido de la vida y obra de Pere Portabella, figura clave del cine, el arte y la política en España. Director, productor y firmante de la Constitución, su legado se explora a través de nueve ejes que reflejan 70 años de historia cultural y política española.

- Sección Cine sobre Cine - (España, 2025).



11. Pédale rurale de Antoine Vazquez. Benoît construyó su paraíso secreto en un mundo rural que parece chocar con su identidad. Un día, junto a otros queer locales, organiza la primera Marcha del Orgullo en Périgord, buscando recuperar espacio, celebrar, sanar y abrir camino al cambio.

- Sección Lugares - (Francia, 2025).

12. Misty - The Erroll Garner Story de Georges Gachot. Genial pianista autodidacta, dejó una huella imborrable en el jazz. Su canción Misty, compuesta en un avión, es una de las baladas más versionadas del mundo. Pero ¿quién era realmente este niño de los barrios humildes de Pittsburgh que conquistó los grandes escenarios del mundo?.

- Sección Música - (Suiza/Francia/Alemania, 2024).



13. Pavements de Alex Ross Perry. Documental sobre la icónica banda indie estadounidense. Un híbrido narrativo con imágenes documentales y una puesta en escena musical basada en su discografía.

- Sección Música - (EE. UU., 2024).



14. Lump de Alexandre Rockwell. Ralph, un detective de luto, descubre un bulto extraño en su cuerpo y un compañero indeseable. El investigador debe lidiar con la extravagancia de Xavier mientras se embarcan en una seguidilla de casos improbables.

- Sección Trayectorias - (EE. UU., 2024).



15. Spermageddon de Tommy Wirkola y Rasmus A. Sivertsen. Una película sobre el inicio de la vida. La carrera entre millones de espermatozoides que intentan fecundar un óvulo. Una misión llena de peligro, donde solo uno triunfa y todos los demás están destinados al fracaso.

- Sección Nocturna - (Noruega, 2024).



16. Reflet dans un diamant mort de Hélène Cattet y Bruno Forzani. Un espía retirado sospecha que sus antiguos adversarios han resurgido cuando su misterioso vecino desaparece. La memoria, la locura y el cine se vuelven cada vez más difíciles de discernir.

- Sección Nocturna - (Bélgica, 2025).



17. Olivia & las nubes de Tomás Pichardo Espaillat. Olivia esconde bajo su cama el fantasma de una relación pasada. Bárbara escapa a mundos fantásticos tras ser rechazada por Mauricio quien, arrepentido, desaparece. Ramón cultiva una planta que se parece a Olivia. Con surrealismo, esta película muestra la fuerza del amor y los recuerdos.

- Sección Óperas Primas - (República Dominicana, 2024).



18. Gazer de Ryan J. Sloan. Frankie, una joven madre con discronometría, no puede percibir el tiempo. Guiada por cintas de casete, acepta un trabajo arriesgado de una misteriosa mujer para sostener a su familia, sin imaginar las consecuencias que le esperan.

- Sección Óperas Primas - (EE. UU., 2024).



19. Tango Malhar de Saya Date. Cuando Malhar descubre por accidente el tango argentino, queda atrapado entre sus raíces conservadoras y una exclusiva comunidad de danza. En el camino, encuentra una conexión profunda que le despierta algo más allá de la existencia mundana.

-Sección Pasiones - (India, 2025).



20. Pai nosso - Os últimos dias de Salazar de José Filipe Costa. En 1968, Salazar, el dictador fascista más longevo, sufre un derrame cerebral tras caer de su silla. De regreso en su palacio para recuperarse, ya no es presidente, pero nadie se lo dice: ni su fiel ama de llaves, ni sus dedicadas criadas, ni su médico.

- Sección Políticas - (Portugal, 2025).



21. The Last Republican de Steve Pink. El congresista Adam Kinzinger es el primer republicano en acusar al presidente Trump por la turba del 6 de enero. Le cuesta amigos, familia y su carrera. El director y comediante Steve Pink —progresista de extrema izquierda— entabla una sorprendente y humorística amistad con su homólogo cristiano conservador.

- Sección Políticas - (EE. UU., 2024).



22. Measures for a Funeral de Sofia Bohdanowicz. De Toronto a Oslo, seguimos el viaje de Audrey Benac, una joven académica en busca de Kathleen Parlow, reconocida violinista canadiense del siglo XX. Al mismo tiempo, Audrey intenta alejarse de otra mujer: su madre, una música frustrada de la que quiere escapar.

- Sección Trayectorias - (Canadá/Reino Unido/Noruega, 2024).



23. La vita accanto de Marco Tullio Giordana. En Vicenza una joven pareja adinerada celebra el nacimiento de su añorada hija. Pero una marca roja cubre la mitad del rostro de la niña, lo que obsesiona a su madre hasta que la rechaza. Su tía, una célebre pianista, asume su crianza y descubre su extraordinario talento musical.

- Sección Trayectorias - (Italia, 2024).



24. Primitive Diversity de Alexander Kluge. Habla de diversidad primitiva sobre los orígenes de su arte: los primeros films, géneros y motivos. Con el avance de la IA, se pregunta: ¿cómo sería su propia diversidad primitiva? Un viaje irónico y agudo por la historia y el futuro de la imagen.

- Sección Trayectorias - (Alemania, 2025).



25. Little boy de James Benning. Una película que, desde la perspectiva de un niño, mira al pasado para advertir sobre el futuro.- Sección Trayectorias - (EE. UU., 2025).



26. The Goddess de Wu Yonggang. La versión restaurada del debut como director de Wu Yonggang es una obra maestra del cine mudo chino, que conmemora el 90º aniversario de la muerte de su legendaria actriz Ruan Lingyu.

- Sección Rescates - (China, 1934).

Toda la programación estará disponible en bafici.org.



Rb / Gi