Juicio a Gerard Depardieu: el icono del cine enfrenta la primera de veinte denuncias por abuso sexual

Gerard Depardieu fue un titán del cine francés durante más de 50 años, pero las acusaciones de agresión sexual y una serie de casos de comportamiento lascivo arrojaron una larga y oscura sombra sobre lo que alguna vez fue una carrera brillante.

El actor, de 76 años, es acusado de agresión sexual o violación por unas 20 mujeres y este lunes se juzgará el primero de estos casos, por presuntas agresiones durante el rodaje de la película de 2021 "Les Volets Verts" ("Las persianas verdes"), del director francés Jean Becker en París.

La demandante, una vestuarista de 54 años, denunció en febrero del año pasado que había sufrido agresiones sexuales, acoso sexual e insultos sexistas durante el rodaje. Ella le dijo al sitio web de investigación francés Mediapart que Depardieu había comenzado a pedir en voz alta un ventilador de enfriamiento durante el rodaje porque "ni siquiera podía levantarlo" con el calor.

Afirmó que él se jactaba de que podía "dar a las mujeres un orgasmo sin tocarlas" y que una hora después Depardieu la "agarró brutalmente". El actor la inmovilizó "cerrando las piernas" alrededor de ella antes de manosearle la cintura y el estómago, continuando hasta sus pechos, agregó. Depardieu hizo "comentarios obscenos". Describió a los guardaespaldas del actor arrastrándolo mientras gritaba: "Nos volveremos a ver, querida".

Anouk Grinberg, una prominente actriz que apareció en la película, ha respaldado a los dos demandantes: un vestuarista de 54 años y un asistente de dirección de 34 años. Ambas mujeres alegan violencia sexual.

Grinberg dijo que Depardieu había hecho constantemente "comentarios lascivos". "Cuando los productores de cine contratan a Depardieu para una película, saben que están contratando a un abusador", señaló en una entrevista.

En total, alrededor de 20 mujeres acusaron a Depardieu de comportamiento inapropiado, pero varios casos fueron desestimados debido a la prescripción.

La actriz francesa Charlotte Arnould fue la primera mujer en presentar una denuncia penal contra el actor en 2018. En agosto pasado, la fiscalía de París solicitó un juicio por violación y agresión sexual, acusaciones que el actor ha negado sistemáticamente a lo largo de los años.

"Nunca, pero nunca, he abusado de una mujer", escribió Depardieu en una carta abierta al diario conservador Le Figaro.



Gerard Depardieu: un icono del cine francés a juicio

La prolífica de Depardieu carrera abarca más de 200 películas, lo que lo convierte en uno de los rostros franceses más conocidos de la pantalla grande. Interpretó papeles principales en clásicos adaptados de la literatura francesa como "Cyrano de Bergerac", así como en producciones de Hollywood de la década de 1990 como "Green Card" o la más reciente ganadora del Oscar "La vida de Pi".

El público francés apreció durante mucho tiempo su carácter impetuoso, sin filtros y frecuentemente ofensivo. Pero esto ahora se ve a menudo bajo una luz sorprendentemente diferente en la era #MeToo. Una investigación televisiva de 2023 titulada "La caída del ogro" reveló imágenes filmadas cinco años antes en Corea del Norte, en las que se puede escuchar a Depardieu haciendo comentarios sexuales obscenos sobre una niña menor de edad.

Algunos franceses todavía luchan por encontrar fallas en un artista más grande que la vida cuyo amor por la comida y el vino, junto con el aspecto galo clásico, lo ayudaron a convertirse en un ícono nacional, aunque el caso judicial divide a la sociedad. Alrededor de 60 figuras del cine y el arte firmaron una petición para apoyar al "gigante del cine" en 2023, titulada "No canceles a Gerard Depardieu".

Cuando la entonces ministra de Cultura, Rima Abdul-Malak, calificó la grabación de Depardieu en Corea del Norte como una "vergüenza para Francia", el presidente Emmanuel Macron salió en su defensa. Sigue siendo un "actor imponente" que "enorgullece a Francia", dijo Macron.

Depardieu nació el 27 de diciembre de 1948 en Chateauroux, en el centro de Francia, y aunque su adolescencia estuvo marcada por la delincuencia, descubrió el teatro en París y apareció en su primera película en 1965.

Uno de los papeles más importantes de Depardieu llegó como un violento ladrón de poca monta en "Les Valseuses" ("Going Places") de 1974, dirigida por Bertrand Blier, una película que atrajo críticas por sus representaciones de sexo en la pantalla.

La controversia no dañó la carrera de Depardieu, que fue coronado con la versión francesa de un Oscar, el premio César, por "Le Dernier Metro" ("El último metro") del ícono de la Nueva Ola François Truffaut.

La revista estadounidense Newsweek llamó a Depardieu un "héroe con mil caras" en 1987, cuando estaba en una carrera exitosa que alcanzó su punto máximo con "Cyrano de Bergerac" de Jean-Paul Rappeneau, de 1990. Comenzó a sumergirse en Hollywood en los años posteriores, con películas como "Green Card" y "1492", que le ganaron nuevas audiencias.

Pero su reputación sufrió un golpe cuando la revista Time en 1991, justo antes de la ceremonia de los Oscar en la que Depardieu fue nominado a mejor actor por Cyrano de Bergerac, publicó una entrevista en la que admitía haber sido violado durante la infancia. Hubo ira en el gobierno francés por una supuesta conspiración para privarlo del Oscar y Depardieu negó haber hecho los comentarios, aunque Time mantuvo la entrevista.

Depardieu es la figura de más alto perfil que enfrenta acusaciones en la versión del cine francés del movimiento #MeToo y en 2020, fue acusado de violar a la actriz Charlotte Arnould cuando ella tenía 20 años. Él niega las acusaciones. Si bien las otras travesuras de Depardieu, como orinar a bordo de un avión en 2011, alguna vez habían provocado risas, ahora se convirtió en un lastre para los estudios cinematográficos.

Al declarar ante el tribunal de la opinión pública, juró en una carta abierta de 2023 que no era "ni un violador ni un depredador". "He sido provocador, excesivo, a veces grosero a lo largo de mi vida... si cuando creía vivir intensamente el presente he herido o escandalizado a alguien, nunca quise hacer daño y pido disculpas", escribió Depardieu.

Padre de tres hijos, cuyo hijo Guillaume falleció en 2008, se sometió a un bypass cardíaco cuádruple y padece diabetes, agravada por el estrés del juicio, según su abogado. Desde entonces, Depardieu fue controlado por un experto médico designado por el tribunal, quien ha establecido que es apto para comparecer ante el tribunal, dijo el abogado.

Según el abogado, las comparecencias de Depardieu ante el tribunal se limitarán a seis horas al día, y tomará descansos cuando "los necesite".

