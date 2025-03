Dorothy Kilgallen fue una famosa periodista de investigación estadounidense, descrita por el New York Post en 1960 como "la voz femenina más poderosa de Estados Unidos". Después del asesinato del presidente John F. Kennedy, pasó 11 meses investigando el hecho y se estaba convirtiendo en una de las voces más fuertes que cuestionaban la versión oficial del FBI, que insistía en que Lee Harvey Oswald había actuado solo.

"Todo huele un poco a pescado", escribió Dorothy Kilgallen en su columna periodística el 4 de octubre de 1964. "Es demasiado simple que un tipo mate al presidente de los Estados Unidos, escape de esa manera, mate a un policía, finalmente sea detenido en un cine en circunstancias que desafían todas las leyes de procedimiento policial, y posteriormente sea asesinado en circunstancias extraordinarias".

La periodista del New York Journal-American asistió a todas las audiencias de la Comisión Warren, que investigó el asesinato del carismático presidente, que tenía 46 años al momento de su asesinato, y que determinó que fue cometido por un exfrancotirador de los marines, Lee Harvey Oswald, y que actuó solo.

Dorothy, madre de tres hijos, incluso colaboró con el gobierno ofreciéndole sus propios hallazgos. También fue la única periodista que entrevistó a Jack Ruby, el dueño de un club nocturno, que mató a Oswald dentro del sótano de la comisaría de policía de Dallas durante un traslado de presos a la cárcel.

Más tarde escribió: "Los ojos de Jack Ruby eran tan brillantes de color marrón y blanco como los ojos de vidrio de una muñeca. Trató de sonreír, pero su sonrisa fue un fracaso. Cuando nos dimos la mano, su mano tembló levemente en la mía, como el latido del corazón de un pájaro".

Según ella, Ruby le confesó: "Estoy nervioso y preocupado. Siento que estoy al borde de algo que no entiendo, tal vez el punto de ruptura". Pero todo lo que Ruby le dijo exactamente a Kilgallen sobre los tiroteos de JFK y Oswald sigue siendo un misterio.

Un año después del asesinato de Kennedy, después de intensas investigaciones, Dorothy ya sospechaba que un notorio jefe de la mafia había orquestado tanto el crimen como la eliminación de Oswald.

En sus columnas, Kilgallen cuestionó las conclusiones de la Comisión Warren y publicó la transcripción del testimonio de Ruby antes de la publicación del informe del gobierno.

"Voy a contar la verdadera historia y tener la primicia más grande del siglo"

"Voy a contar la verdadera historia y tener la primicia más grande del siglo", alertó Kilgallen a sus amigos. "Si las personas equivocadas supieran lo que yo sé sobre el asesinato de JFK, me costaría la vida".

Pero el 8 de noviembre de 1965, justo cuando estaba a punto de publicar los resultados de sus investigaciones en un libro revelador, Kilgallen fue encontrada muerta en su departamento de Manhattan.

Para su mejor amiga, Marc Sinclaire, quien encontró su cuerpo, la habitación parecía escenificada: la mujer estaba sentada en una cama. en una habitación en la que nunca durmió. El aire acondicionado estaba al máximo, a pesar de ser un frío día de invierno.

La autopsia realizada por el médico forense jefe de Manhattan, James Luke, determinó que Kilgallen murió de "intoxicación aguda por etanol y barbitúrico", una combinación mortal de pastillas para dormir y alcohol.

Baden acababa de empezar a trabajar en la Oficina del Médico Forense de Manhattan cuando trajeron el cuerpo de Kilgallen. El médico forense jefe llevó a cabo la autopsia y Baden ayudó.

Según el forense, la periodista murió "circunstancias indeterminadas", es decir, un accidente o un suicidio, pero los amigos dijeron que Kilgallen les había confiado que estaba recibiendo amenazas de muerte y que temía por su vida. Estaba tan asustada que compró un arma.

La policía el caso se cerró rápidamente y los amigos y colegas de Dorothy sospecharon que fue asesinada porque poseía información potencialmente explosiva sobre el asesinato de JFK.

El enorme archivo de evidencias y documentos, incluidas sus notas de las audiencias de la Comisión Warren, el juicio contra Ruby y el manuscrito del libro que lo expondría todo, desaparecieron.

El escritor Mark Shaw, que investiga la muerte de Kilgallen desde hace casi dos décadas, cree que ella fue asesinada para evitar que expusiera una conspiración estatal sobre el asesinato de JFK.

El caso de JFK, las siglas con las que es conocido el mandatario, todavía alimenta teorías conspirativas 60 años después de su muerte.

"Ella fue la única periodista que fue en contra de lo que [el director del FBI] J. Edgar Hoover estaba gritando de que Oswald actuó solo", dijo Shaw. "Eso la puso en peligro de inmediato. Y, con el paso del tiempo, sus enemigos se dieron cuenta de que iba a escribir un libro que lo contaría todo. Y, por supuesto, no podían dejarla hacer eso".

Mark Shaw sostiene que Kilgallen fue asesinada por el capo mafioso Carlos Marcello, de Nueva Orleáns, a quien la periodista creía que estaba detrás del crimen de JFK.

"No puedes meterte con esos tipos. Y eso es lo que hizo Dorothy", dice Shaw. "Ella se metió en medio de todo eso. Esta madre de tres hijos, respetada y querida por todos, se había metido en este nido de ratas".

Shaw afirma que, en la década de 1960, la oficina del médico forense de Nueva York estaba controlada por la mafia, pero Dr. Michael Baden, patólogo forense y ex médico forense jefe de la ciudad de Nueva York, niega la acusación e insiste en que la muerte de Kilgallen definitivamente no fue un homicidio.

"No encontramos evidencia de trauma o lesión. Pero la toxicología encontró que la cantidad de alcohol y barbitúricos estaba en un nivel que podría causar la muerte", dijo. "No hubo entrada forzada, ni evidencia de lucha o desorden, ni evidencia de que hubiera alguien más en el apartamento".

"No creo que requiera más investigación sobre la causa de su muerte. Ciertamente, no había ninguna evidencia de homicidio", agregó Baden, que más tarde investigó las muertes de JFK y Martin Luther King Jr como parte del Comité Selecto de la Cámara de Representantes de EEUU.

Durante décadas, muchos investigadores especularon Marcello planeó el asesinato de JFK. Se cree que la mafia amañó las elecciones en Chicago para ayudar a JFK a ganar a cambio de que su administración hiciera la vista gorda ante su crimen organizado.

"Dorothy Kilgallen descubrió la verdad sobre lo que le sucedió a JFK"

A lo largo de sus años de investigación, Shaw -autor del libro "The Reporter Who Knew Too Much"- reunió declaraciones creíbles de cerca de 30 testigos que insisten en que Kilgallen no murió por una sobredosis accidental o suicidio.

"Creo que todo el mundo tiene miedo de Dorothy Kilgallen. Le tenían miedo en 1965, cuando estaba escribiendo ese libro que lo cuenta todo", dijo Shaw.

Durante años, Shaw presionó a la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan y al Departamento de Policía de Nueva York para que abran una investigación sobre la muerte de Kilgallen y no recibió respuestas pero reunió algunos apoyos importantes.

En declaraciones a los medios esta semana, Shaw dijo teme que los documentos de Kilgallen hayan sido destruidos, pero tiene "la corazonada" de que todavía están por ahí en alguna parte.

"Tengo la sensación de que hay alguien por ahí que sabe dónde está este archivo y sabe dónde está ese manuscrito", dijo.

"Dorothy Kilgallen descubrió la verdad sobre lo que le sucedió a JFK. Si nos fijamos en su investigación, el hecho de que estuviera en Dallas, la Comisión Warren, sus columnas, sus entrevistas con Jack Ruby, era lo más cerca que estaremos de la verdad. De eso no hay duda. Era una mujer muy valiente, pero se metió en el avispero de todo esto. Y no hay duda de que fue asesinada por ello.

El caso de JFK, las siglas con las que es conocido el mandatario, todavía alimenta teorías conspirativas 60 años después de su muerte y la desclasificación de los documentos, que será sin censura según Trump, busca arrojar luz sobre el misterio.

La investigación de la Comisión Warren no logró apagar las teorías de la conspiración, que especulan con un complot de la Casa Blanca y sus agentes de seguridad, investigación y espionaje. La lenta divulgación de los archivos gubernamentales alimentó las dudas durante décadas.

Cientos de libros y películas, como la de Oliver Stone de 1991 "JFK", avivaron las conspiraciones. Apuntan el dedo acusador contra los rivales de la Guerra Fría, la Unión Soviética o Cuba, la mafia e incluso al vicepresidente de Kennedy, Lyndon Johnson.

Los Archivos Nacionales de EEUU desclasificaron decenas de miles de archivos en los últimos años relacionados con este asesinato, pero miles de documentos fueron retenidos por razones de seguridad nacional.

En diciembre de 2022, cuando se produjo la última publicación, se indicó que 97% del total de los materiales disponibles se habían hecho públicos.

El 23 de enero, Donald Trump firmó un decreto para desclasificar los archivos sobre los asesinatos en la década de 1960 de Kennedy y su hermano Bobby Kennedy, así como el del líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr.

Los expertos estiman que los documentos sin divulgar probablemente no contengan revelaciones impactantes ni pongan fin a las desenfrenadas hipótesis populares sobre el asesinato del 35º presidente de Estados Unidos.

