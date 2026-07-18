El Rojas vuelve a marcar el pulso de las artes visuales

El centro cultural de la Universidad de Buenos Aires renovó la semana pasada su propuesta artística con tres exposiciones que reafirman el rol de puntero láser de tendencias en artes visuales. Lux Lindner, Claudia Aranovich y Paula Hacker ocupan las salas principales de la institución con propuestas de diferentes horizontes y temporalidades, con el ímpetu en común de la originalidad y la excelencia. Siguiendo la afirmación de Rafael Cippolini para presentar las piezas de Lindner, que retorna con una muestra individual luego de 25 años al espacio que lo catapultó a la escena internacional, hoy con una retrospectiva en Lucerna, Suiza, Lux, éste artista “cien por ciento porteño”, es un “explorador de ideales poderosos… en el sentido de haber construido sistemas ideales conformados de piezas peligrosas”. Obras urgentes como filos de imprenta y luminiscencias cavernosas que hieren la meritocracia triunfal de la anodina escena contemporánea.

En el entrepiso, el nuevo espacio dedicado a revisitar y reflexionar sobre la institución universitaria que cumplió hace poco 40 años de vanguardia, protagonistas y riesgos, se presenta una selección de obras de Lux Lindner que habían sido expuestas solamente en los noventa. Mientras “Armas largas II” marcan los comienzos del existencialismo geometrizante que el artista destacaría en sus trabajos futuros, con un potente dibujo en chapas correspondiente al simbolismo característico del Segundo Premio del Salón Nacional de Artes Visuales en dibujo (2021), las piezas de “Argentina 78” posan una ácida observación el clima mundialista por el creador de la Liga Argentina contra el Fútbol. La documentación en vitrinas y originales, del archivo personal del artista, más series que ahondan la identidad masculina en imágenes surrealistas, amplían el campo de tiro de quien es, de vuelta en palabras del crítico Cippolini, el gran “idealista viscoso” del arte argentino.

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Dos artistas, dos maneras de habitar el mundo

Claudia Aranovich llega al Rojas con “Abismos”, en la primera muestra en el ámbito de la UBA de la ganadora en 2012 del Primer Premio del Salón Municipal Belgrano; diploma Premio Fundación Konex en Escultura en 2022, y quien en 2023 organizó, junto con Gnab Yatoo de Corea, el proyecto Global Nomadic Internacional Art Project (Gnap) en Argentina, con artistas de distintas partes del mundo que indagan los vínculos con la naturaleza. "¿Qué sentimos al trasponer los abismos? Desde principios de los ‘90, mis obras giran alrededor de la naturaleza y la memoria. Con materialidades diversas fui labrando un cuerpo de obra que apela al sentido orgánico de la vida, incorporando transparencias, luz, movimiento, video y elementos naturales. En esta exposición presentaré varias obras nuevas en relieves y cajas; obras lumínicas y tridimensionales desde 2017 a 2026", redondea la artista que expone objetos, collages, instalaciones y videos hasta el 25 de agosto.

En la histórica Fotogalería, que cumplió 30 años siendo de las primeras exclusivamente dedicadas a la fotografía en Argentina, se presenta “Lo bello y ausente de tu respiración”, fotografías de Paula Hacker hasta el 29 de julio. El celeste de las paredes, la acertada sinestesia propuesta por el curador de Daniel Fischer que brinda un tempo distinto al ruido de la calle, dan el marco a sugestivas imágenes, las más interesantes, que tienen un lejano aire de parentesco con las series que capturan la eternidad de la belleza efímera del movimiento, en fotógrafos como Alexander Yakovlev y Sergey Sukhovey.

Todas las exposiciones son de acceso libre y gratuito de lunes a sábados de 10 a 20 h, en Avenida Corrientes 2038/2040.