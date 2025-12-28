Es el marxismo, estúpido

Ernesto Laclau (Buenos Aires, 1935- Sevilla, 2014) fue un filósofo y teórico político argentino que reflexionó críticamente acerca de la teoría del marxismo. El título del libro, originalmente publicado en 1990, remite a Reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, una obra del teórico marxista inglés Harold Laski, de 1943. El contexto nacional e internacional ha cambiado desde su publicación original, algo que no le quita al texto la menor actualidad: la caída del Muro de Berlín ha quedado atrás, el tablero de las alianzas políticas se ha reformulado innumerables veces, en tanto que “los efectos dislocatorios que el capitalismo genera […] son mucho más profundos que los que Marx había previsto”. (Mientras tanto, en Argentina, el primer mandatario cree que el término “marxista” es un insulto, además de confundir al socialismo con el comunismo, como si fueran nociones equivalentes, entre otras alucinaciones).

Laclau propone desde el inicio repensar una alternativa radical democrática para el siglo XXI, desde múltiples intervenciones discursivas que contemplen no solamente la política o la economía, sino también la estética y la filosofía. El primer ensayo, Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, marca el intento de construir una perspectiva desde la cual pensar la política. Para esto, se distancia de la postura del marxismo clásico que parte de la premisa de que el proceso de acumulación capitalista está regido por sus propias leyes. Dirá el autor al respecto que no hay un capitalismo “sino relaciones capitalistas de distinto tipo integradas a complejos estructurales muy diversos”. A la vez, cuestiona la visión ortodoxa que señala que el sujeto es enteramente absorbido por la estructura, mientras que, en su lugar, lo propone como el lugar de la dislocación, pero ya no desde una determinación, sino desde “la proliferación de nuevos sujetos del cambio”. Por su parte, en el capítulo dos (“La imposibilidad de la sociedad”), Laclau discute la noción de ideología entendida como “falsa conciencia” ya que entiende que esta “solo tiene sentido si la identidad del agente social puede ser fijada”, algo de lo que descree. A su vez, en el ensayo Posmarxismo sin pedido de disculpas (escrito junto a su esposa, la filósofa y politóloga Chantal Mouffe), propone repensar el socialismo desde nuevas posiciones y discute acaloradamente con el académico Norman Geras, a quien califica como “uno de los epígonos marchitos de la ortodoxia marxista”. El volumen también incluye un intercambio epistolar entre el autor y Aletta Norval, una estudiante de doctorado, acerca de la situación del apartheid en Sudáfrica, y algunas entrevistas a Laclau (“La construcción de una nueva izquierda” y “Teoría, democracia y socialismo”) en donde aboga por la deconstrucción del marxismo en vez de su mero abandono: “Uno siempre piensa desde una tradición. Desde luego, la relación con la tradición no debe ser de sumisión y repetición, sino de transformación y crítica”.

Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo

Autor: Ernesto Laclau

Género: ensayo

Otras obras del autor: Hegemonía y estrategia socialista; La razón populista; Los fundamentos retóricos de la sociedad

Editorial: Godot, $ 31.999