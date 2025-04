Falleció Clem Burke a sus 70 años: baterista de Blondie, Bob Dylan, Iggy Pop, Los Ramones y Eurythmics

Clem Burke, baterista durante muchos años de Blondie, falleció a los 70 años, según informó este lunes 7 de abril la banda pionera del género New Age. Según detallaron, el músico tenía cáncer. “Clem no era solo un baterista; era el latido del corazón de Blondie", rezaba el comunicado en Instagram.

"Su talento, energía y pasión por la música eran inigualables, y sus contribuciones a nuestra música y éxito son incalculables", manifestaron para despedirse del artista.

Nacido en Nueva Jersey, Burke se unió a Blondie en 1975, poco después de que Debbie Harry y Chris Stein fundaran la banda creadora de éxitos como "Heart of Glass". Todos fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2006.

Pero Burke no solo tocó en Blondie, también participó de grabaciones con Bob Dylan, Iggy Pop, Los Ramones y Eurythmics. "Su influencia y contribuciones han dejado una marca indeleble en cada proyecto del que formó parte”, señalaron desde Blondie en su cuenta oficial.

Uno de los 100 mejores bateristas según Rolling Stone

Burke se unió a Blondie en 1975 y participó de todos sus álbumes, incluyendo su debut homónimo de 1976. La revista Rolling Stone lo incluyó en su lista de los 100 mejores bateristas de todos los tiempos en 2016. "La combinación de Burke de un ritmo nítido y una explosividad cinética, con influencias de Keith Moon, ayudó a Blondie a destacar", detalló en ese momento la revista. "Con Burke al mando, Blondie incorporó desde ritmos disco y reggae hasta ritmos de hip-hop en los éxitos del grupo".

Su primer crédito como compositor lo tuvo con "Boom Boom in the Zoom Zoom Room", un sencillo del álbum de regreso de la banda en 1999, No Exit (título inventado por Burke).

Clement Anthony Bozewski nació el 24 de noviembre de 1954, hijo de un baterista, en Bayonne, Nueva Jersey. Según declaró a Tidal en 2022 "Earl Palmer, Hal Blaine, Keith Moon, Ringo Starr y Al Jackson Jr. de Booker T. [& the MG's]" eran sus bateristas favoritos. Durante el período en que Blondie dejó de tocar, Clem fue un baterista solicitado, trabajó con Eurythmics, Ramones, Bob Geldof, Joan Jett, los Romantics, Dramarama, Colors y los Go-Go’s, entre otros.

Burke y el bajista de Blondie, Nigel Harrison, también formaron la banda Chequered Past con el exguitarrista de los Sex Pistols, Steve Jones, a principios de los ochenta, y lanzaron un álbum homónimo en 1984.

Burke fue una figura central de Blondie desde su reunión de 1998 hasta su muerte. Durante ese tiempo, el grupo grabó cinco álbumes más y realizó giras constantes.

