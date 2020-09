Fin del dilema: Frankfurt 2020 se realizará de manera virtual

Natalia Viñes

En un año de grandes postergaciones, la Feria del libro de Frankfurt lejos de aplazarse no deja de planificarse al compás de las marchas y contramarchas que imponen las consecuencias del covid 19. Los organizadores de la Feria del libro más importante del mundo en cuanto a venta de derechos anunciaron esta semana que el mega evento se realizará de manera virtual, y con esta noticia suspenden todos los preparativos que venían realizando desde hace meses para su formato presencial. La Feria se desarrollará entre los días 14 y 18 de octubre, y el acceso a la participación será totalmente gratuito.

Durante meses los organizadores de la Feria se dedicaron a diseñar un formato presencial inédito con protocolos de distanciamiento, seguridad sanitaria, y acuerdos especiales con cada uno de los participantes, pero el lunes pasado por la tarde el consejo de la Feria anunció al público que no habrá presencia física de expositores. Los aumentos de contagios por covid en Europa y las consecuentes restricciones de viajes por parte de los editores de París, Barcelona y Madrid terminaron por definir la situación.

Lejos de ser una mala noticia, las editoriales celebran la no dilación al año próximo frente a un contexto en que la mayor parte de los grandes eventos de la agenda cultural internacional fueron postergados, como la Bienal de Venecia de Arquitectura y la Bienal de Arte de San Pablo, por mencionar algunos.

Si bien el formato presencial prediseñado calculaba recibir a una tercera parte de visitas que asistieron en las ediciones anteriores, y algunos espacios como el pabellón de América Latina iban a estar cancelados, Argentina había sido uno de los únicos países de la región en confirmar su participación presencial. A través de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, y la Dirección de Asuntos Culturales de Cancillería; y la Cámara Argentina del Libro (CAL), se habían diseñado una serie de iniciativas para facilitar la inclusión de las editoriales argentinas: el país estaría presente con un stand de 20 metros cuadrados, en el que tanto la participación como el traslado de libros sería gratis. Si bien esto ahora no será posible con el nuevo formato de la Feria, las editoriales argentinas igualmente estarán presentes de manera virtual al igual que las del resto del mundo.

El otro proyecto impulsado por los mismos organismos que no sufrirá modificaciones con el nuevo formato es: “Argentina Key Titles” que tendrá su primera edición con Frankfurt y se evaluará como experiencia para una posible aplicación en el resto de las ferias del mundo. Se trata de una selección de veinticuatro títulos, conformada por cuatro grandes categorías y diversas temáticas. La iniciativa busca destacar la bibliodiversidad de la industria editorial argentina, como así también incluir autores y editoriales con gran potencial pero con falta de divulgación en el exterior. Tendrán en cuenta la calidad de los contenidos de cada título, y que sean aptos para ser traducidos a otras lenguas, o sea, que puedan generar interés en editoriales extranjeras. Esta lista de 24 títulos quedará alojada en un catálogo digital bilingüe que podrá ser utilizado luego en otras acciones de promoción. Para la selección, que ya se está llevando a cabo, hay un jurado conformado por María Rosa Lojo, Alejandro Dujovne, Damián Vives Jorge Bernetti, encargado de elegir las obras. Las categorías son: Literatura: Novela, Cuentos, Crónicas, Poesía, Novela gráfica / Literatura infantil y juvenil: Álbum ilustrado, Cuento Infantil, Novela Infantil, Cuento Juvenil, Novela Juvenil / Ensayo: Arte, Biografía, Documental, Periodismo, Ciencias, técnica y medicina. Ciencias sociales y humanidades, Género y diversidad / Misceláneas: How To & Hobbies, Autoayuda (Cuidado personal, Cuerpo, mente y alma, Relaciones, Cocina y turismo). Se contempla además solventar la traducción de fragmentos de los títulos seleccionados para la promoción y llegada a los agentes de derechos internacionales. “Pensamos que era importante poder ofrecerle a los editores la participación en la Feria más importante del mundo en cuanto a venta de derechos”, dice Sergio Baur, director de Asuntos Culturales de Cancillería. La lista final se conocerá a finales de septiembre.

La participación en la Feria del Libro de Frankfurt será gratis para todo el mundo. Podrán registrarse los editores como expositores virtuales desde la página web donde van a poder inscribirse a través de un formulario. Los organizadores están trabajando en distintas herramientas para que se puedan llevar a cabo las negociaciones habituales de la Feria. La parte profesional contará con una plataforma que se llama Frankfurt Rights donde todos los que se registren como expositores virtuales pueden registrar sus libros, sus catálogos, y esos catálogos los puede consultar el que está interesado en ese contenido, además que también ellos pueden consultar los libros o los títulos de otros expositores en el caso en el que quieran comprar sus derechos. También existirá la posibilidad de hacer reuniones en círculos pequeños e incluso cerrados. “Todas estas herramientas seguramente no se van a eliminar el año que viene cuando hagamos la feria física de nuevo”, dice Marifé Boix vicepresidenta de la Feria del Libro de Frankfurt,”porque la inversión que se está haciendo es también para que se siga haciendo un complemento de la feria física.”

Este año el invitado de honor será Canadá, y su invitación también se trasladará al año que viene para que se pueda concretar su participación física. En la Feria este año solo habrá un pabellón que es el más antiguo de la Feria desde donde se organizan eventos para todos los días. El sábado 17 se transmitirá una programación de 16 horas de actividades virtuales de contenidos literarios de todos los países participantes. Se podrá ver a través de la página oficial de la Feria y su canal de youtube. Argentina prepara a través de Canal Encuentro un recorrido por su literatura a través sus autores más emblemáticos.