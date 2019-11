Raul H. Alvarez

Frank Sinatra en toda su carrera logró ser un fabricante de éxitos al grabar varias canciones que en las versiones de otros artistas habían tenido una repercusión escasa o moderada.

La banda de sonido de la película Guasón incluye dos temas cantados por él (That’s life y Send in the clowns) que consiguió convertirlos en éxitos luego de que decidió incorporarlos a su repertorio. El primero de ellos había sido grabado en 1964 por Marion Montgomery, una cantante norteamericana que al año siguiente se radicó en Inglaterra, pero el disco tuvo una limitada difusión. Sinatra escuchó la versión de O.C. Smith, el crooner de la orquesta de Count Basie, y en 1966 decidió grabarlo con la orquesta de Ernie Freeman en el álbum con ese mismo título y el tema alcanzó el cuarto puesto en la tabla de Billboard.

Send in the clowns fue compuesto por Stephen Sondheim para la comedia musical A little night music, inspirada en la película de Ingmar Bergman Sonrisas de una noche de verano. El título se refiere a la frase “Que salgan los payasos” que suele emplearse cuando algo no funciona bien durante un espectáculo. En esa obra, estrenada en 1973, lo cantaba el personaje de Desirée (interpretado por Glynnis Johns en Broadway y por Judi Dench en Londres), lamentándose del rechazo a casarse con ella por parte de un abogado que había sido un gran amor en su juventud. La canción solo se convirtió en un hit cuando la grabó Sinatra con arreglos de Gordon Jenkins en su disco Ol’ blue eyes is back.

La historia secreta de la visita de Sinatra a la Argentina: ¿vínculos con la mafia y la CIA?

My way (A mi manera) es una canción titulada originalmente Comme d’habitude compuesta por Jacques Revaux y Claude François y grabada por éste último en 1967. Paul Anka la escuchó cuando estaba de vacaciones en la Costa Azul y consiguió los derechos para traducir la letra al inglés, con idea de ofrecérsela a Frank Sinatra, que entonces estaba actuando en el Caesars Palace de Las Vegas. Sinatra aceptó grabarla con la orquesta de Don Costa en 1969 y el disco tuvo un suceso impresionante. Debido a que la letra parece autobiográfica, Sinatra adoptó el tema para finalizar sus recitales.

Con New York, New York, sucedió algo parecido. El tema compuesto por John Kander y Fred Ebb fue estrenado por Liza Minnelli en la película del mismo nombre y a partir de 1977 ella lo incorporó a sus shows como uno de sus caballitos de batalla. Al ser grabado por Sinatra en 1979 el tema aumentó su popularidad y llegó a convertirse en un himno para esa ciudad, que suele escucharse hasta cuando se celebra cada Año Nuevo en Times Square.