"Joven arriero", de Frank Stanford

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es "Joven arriero", del poeta estadounidense Frank Stanford:

encontré a la muerte y al amor

colgados como perros en mi huerto

no tenía ni escoba ni agua fría

sólo un arado y un pony

ambos brillaban como un espejo

de doble o nada

así que les dije

fuera de mis siembras

lo que realmente quise decir fue qué quieren

encontré a la muerte y al amor en mi huerto

lecciones en el paraíso

(Traducción de Patricio Ferrari & Graciela S. Guglielmone)

Frank Stanford (1948-1978) fue un prolífico poeta estadounidense conocido por su originalidad, imaginería cargada de sensualidad y cruda seriedad emocional. Creció en los estados de Mississippi, Tennessee y luego en Arkansas, donde vivió la mayor parte de su vida y escribió su poesía. Asistió a la Universidad de Arkansas de 1966 a 1971 y estudió administración de empresas durante un semestre antes de cambiarse a literatura inglesa y poesía, pero nunca llegó a concluir la licenciatura. Fue autor de varios chapbooks publicados por Mill Mountain Press: The Singing Knives (1971), Shade (1973), Ladies from Hell (1974), Field Talk (1975) y Arkansas Bench Stone (1975)— los últimos cuatro de ellos incluyeron diseños de su segunda esposa, la artista Ginny Stanford.

Durante la década del 70, Frank se ganó la vida trabajando como agrimensor sin licencia. A principios de 1976, Frank Stanford y la poeta C.D. Wright establecieron el sello independiente Lost Roads Publishers para dar a luz la poesía de jóvenes talentosos norteamericanos sin acceso inmediato a la publicación. Ese año, Irving Broughton publicó Constant Stranger (Mill Mountain, 1976), otro pequeño libro de Stanford, al cual le seguiría el magnum opus The Battlefield Where the Moon Says I Love You (Mill Mountain/Lost Roads, 1977), no encuadernado y distribuido hasta después de la muerte de Stanford, y el póstumo Crib Death (Ironwood Press, 1978).

Frank Stanford se suicidó en Fayetteville, Arkansas, el 3 de junio de 1978 a la edad de 29 años. El libro What About This: Collected Poems of Frank Stanford (Copper Canyon, 2015), editado por Michael Wiegers y finalista del National Books Critics Circle Award, incluye todos los chapbooks de Stanford, extractos de The Battlefield Where the Moon Says I Love You, así como una miríada de textos hasta entonces inéditos.

La traducción que se presenta aquí, “Joven arriero” (Plowboy), abre Field Talk [Habla terreña] (1975). Según James McWilliams, profesor de historia en la Universidad Estatal de Texas y quien ha estado trabajando en una biografía de Stanford desde 2018: “Field Talk surge durante el matrimonio de Stanford con Ginny. El tema del huerto es prevalente, siendo un período en que Frank y Ginny tenían un extenso huerto fuera de su cabaña en Rogers, Arkansas. Frank trabajó en la mayoría de estos poemas a la madrugada o antes del alba quizá, alrededor de las 4 a.m., ya que su trabajo de agrimensor lo requería activo desde tempranas horas. Mientras inspeccionaba terrenos Frank escribía mentalmente al andar”.

Una edición bilingüe de Field Talk, traducida y anotada por Patricio Ferrari y Graciela S. Guglielmone, con una introducción de James McWilliams, se publicará en 2023 con Pre-Textos.

