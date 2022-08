"Sin una razón clara", de Robert Creeley

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es "Sin una razón clara", del poeta estadounidense Robert Creeley:



Anoche soñé que

el miedo terminó, que

llegó el polvo, y luego el agua,

y hombres y mujeres, juntos

otra vez, y todo quedó en silencio

bajo la tenue luz de la luna.

Una oda de semejante paciencia—

riéndose, riéndose de mí,

y los días se extienden sobre

la gran cubierta de la tierra,

hierba, árboles y temporada

de floración, sin una razón clara.





(Trad. Juan Arabia)

Robert Creeley nació en Arlington, Massachusetts, el 21 de mayo de 1926. Asistió a la Universidad de Harvard de 1943 a 1946, y de 1944 a 1945 se tomó un descanso para trabajar para el Servicio Estadounidense en Birmania e India. En 1946, publicó su primer poema, en la revista Wake de Harvard.

En 1949, comenzó a mantener correspondencia con William Carlos Williams y Ezra Pound. Al año siguiente, conoció al poeta Charles Olson. En 1954, como rector de Black Mountain College (una universidad de artes experimentales en Carolina del Norte), Olson invitó a Creeley a unirse a la facultad y editar Black Mountain Review.

A través de Black Mountain Review y sus propios escritos críticos, Creeley ayudó a definir una contratradición emergente para el establecimiento literario: una poesía de posguerra que se originó con Pound, Williams y Louis Zukofsky y se expandió a través de las vidas y obras de Olson, Robert Duncan, Allen Ginsberg, Denise Levertov, Edward Dorn y otros.

Creeley publicó más de sesenta libros de poesía en los Estados Unidos y en el extranjero, incluidos: If I Were Writing This (New Directions, 2003); Just in Time: Poems 1984–1994 (New Directions, 2001); Life & Death (New Directions, 1998); Echoes (New Directions, 1994); Selected Poems 1945–1990 (University of California Press, 1991); Memory Gardens (Marion Boyars Publishing, 1986); Mirrors (New Directions, 1983); The Collected Poems of Robert Creeley, 1945–1975 (University of California Press, 1982); Later (New Directions, 1979); The Finger (Black Sparrow Press, 1968) y For Love: Poems 1950–1960 (Scribner, 1962).

Poeta laureado del estado de Nueva York de 1989 a 1991 y profesor de poesía y humanidades Samuel P. Capen en la Universidad Estatal de Nueva York (Buffalo), fue elegido Canciller de la Academia de Poetas Estadounidenses en 1999. El 30 de marzo de 2005, Creeley murió a los 78 años.