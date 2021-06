La hermana del Emir de Qatar rompe la grieta entre Oriente y Occidente

Qatar se convierte día a día en la meca cultural de Oriente y la jequesa Al Mayassa Al Thani, hermana del actual emir Tamim bin Hamad Al Thani, tiene bandera verde para lograrlo.

La hija del ex emir Hamad bin Khalifa Al Thani quiere seguir la línea progresista y transformadora de su progenitor (quien para acceder al trono, en el año 1995, había depuesto a su progenitor) y protagoniza hoy las decisiones artísticas más audaces de este país árabe rico y monárquico, gobernado por la misma dinastía familiar desde el siglo XIX.

Llevó a Doha la colección de Takashi Murakami

Al Mayassa tiene 38 años y quiere protagonizar una revolución cultural en las arenas de la península arábiga.

Actual presidente de los Museos de Qatar, del Instituto de Cine de Doha, del Reach Out to Asia (ROTA, que ayuda a los chicos asiáticos que no tienen acceso a la educación) Al Mayassa es una de las mujeres más poderosas del mundo, según la revista Forbes, que la incluyó en su famosa lista de 100 nombres propios en donde muchos quisieran estar. Además, fue incluida en el selecto grupo de los cinco árabes más poderosos de Qatar, la única mujer del quinteto.

Faro cultural en Qatar

Todas sus distinciones exaltan su espíritu solidario "antigrieta" y su buen ojo artístico. En 2003 no dudó en poner su cara y su nombre en una recaudación de la Cruz Roja para chicos iraquíes desfavorecidos. En 2005, luego del terremoto devastador, fue una de las primeras en tomar un avión para descender en Pakistán y ofrecer ayuda.

Al Mayassa cobró notoriedad internacional, por primera vez, cuando finalmente se supo que fue ella quien había pagado 250 millones de dólares por la pintura de Paul Cézanne, Los jugadores de cartas.

"Los jugadores de cartas", de Paul Cézanne; llegó secretamente a manos de Sheikha Al Mayassa.

En 2005, se graduó de Duke University como Bahcelor en Artes, Ciencias Políticas y Literatura y dejó boquiabiertos a todos cuando hizo una pasantía con Robert De Niro en su productora Tribeca y aprovechó el momento para firmar el Doha Tribeca Film Festival, que se concretó en Qatar en 2009.

No satisfecha aún, un año más tarde pagó US$ 142 millones por el tríptico Tres estudios para el retrato de Lucian Freud, de Francis Bacon.

Y en 2015, todos los ojos del arte posaron sus miradas nuevamente sobre ella cuando protagonizó otro récord mundial silencioso: la compra de When Will You Marry? de Paul Gauguin, por US$ 300 millones.

Paul Gauguin, uno de sus favoritos; para quedarse con este cuadro, Sheikha Al Mayassa pagó US$ 300 millones

Hasta esa fecha, jamás se había pagado tanto dinero por un cuadro y su identidad logró permanecer en secreto hasta que la noticia estalló entre un mar de rumores entre galeristas y marchants de Occidente.

Mujer anti grieta

Hoy muchos quisieran ser sus amigos, pero Al Mayassa “hace la suya”; por un lado da conferencias TED a pelo suelto sin niqab, chador o hiyab y, por el otro, mantiene su perfil bajo con escasas apariciones públicas en entrevistas periodísticas a la cadena qatarí Al Jazeera y pocos posteos a su sitio Instagram (sin fotos personales).

En su instagram, la jequesa sigue sorprendiendo. Sube citas de Albert Einstein, confiesa que “quiere romper los muros de ignorancia entre Oriente y Occidente”. Llevó a Doha las piezas que integraban la muestra Picasso-Giacometti y la colección de Takashi Murakami que se había presentado originalmente en el Palacio de Versalles. Sin duda, quiere revalorizar la cultura islámica, pero su apertura a Occidente no deja de sorprender.

"El arte y la cultura es una religión que todos podemos practicar", profesa la princesa Al Mayassa Al Thani, con el ejemplo.

Celebró en las redes la llegada de 9 películas árabes al Festival de Cannes, que este año arrancará el 6 de julio. Siguiendo sus propios intereses la jequesa Al Mayassa parece estar encontrando un lenguaje universal: "El arte y la cultura es una religión que todos podemos practicar”, aseguró.

Codirige el Fashion Trust Arabia, que promueve los diseños más modernas del mundo árabe

"Aunque comencé mi carrera en el servicio exterior, descubrí que trabajar en el sector de la cultura es el puente perfecto para combinar mis intereses y mis prioridades en la crianza de mis propios hijos", asegura Al Mayassa en la página oficial de Museos de Qatar, que engloba el Museo de Arte Islámico, el Museo Árabe de Arte Moderno y el Museo Nacional.

Es copresidenta de Fashion Trust Arabia, el organismo que premia y difunde la obra de los diseñadores de la Región MENA, acrónimo del término inglés para los países de Medio Oriente y Norte de Africa. Desde anillos y chinelas para salir de la cama hasta vestidos escotados, marketing y diseños audaces se combinan para promocionar el diseño contemporáneo que sale de las usinas del mundo árabe.

mm / ds