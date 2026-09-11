La literatura toma el cuerpo de la escena

Hay textos que todavía no encontraron libro, pero ya encontraron una voz. Hay escritoras que escriben para ser leídas y, también, para ser escuchadas. Y hay actrices dispuestas a prestarles el cuerpo durante una noche. De ese cruce nace Con los mejores deseos, la edición número 39 de Gente x Gente, el ciclo creado en 2021 por Giuliana Migale Rocco y Delfina Kavulakian que propone un encuentro entre literatura y escena a partir de textos de escritoras contemporáneas.

La próxima reunión será el miércoles 16 de septiembre, a las 20, en la terraza de ArtHaus, en Bartolomé Mitre 434. La propuesta reunirá textos de Ana Montes, Sofía de la Vega, Olivia Gallo, Belén Mentasti, Julieta Habif, Giuliana Migale Rocco y Paula Galindez, interpretados por Renata Moreno, Sofía Moro, Carmela Rivero, Ana Schimelman, Delfina Kavulakian y Julia Zlotnik. El cierre estará a cargo de Chechi De Marcos, que ofrecerá algunas de sus canciones en formato acústico.

Desde sus comienzos, Gente x Gente tuvo un propósito sencillo y a la vez poco frecuente: hacer circular textos inéditos de escritores y escritoras emergentes a través de actores y actrices en sus primeros años de exposición. Con el tiempo, aquella idea inicial se convirtió en un espacio de cruces entre generaciones y disciplinas. Por el ciclo pasaron, entre otros, Mariana Enríquez, Cynthia Rimsky, Damián Ríos, Jazmina Barrera, Laura Wittner, Eugenia Pérez Tomas, Magalí Etchebarne, Marina Mariasch, Romina Paula, Tomás Downey, Lucía Adúriz Bravo, Pilar Gamboa, Maruja Bustamante y Analía Couceyro.

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La edición #39 se realiza en articulación con el área de Escénicas de ArtHaus, liderada por Felicitas Luna y Mónica Paixao. Todas las intérpretes de esta función formaron parte del Ciclo Reuniones. Al mismo tiempo, la actividad funciona como parte del lanzamiento del área de Literatura de ArtHaus, creada en julio de este año y curada por Giuliana Migale Rocco y Delfina Kavulakian.

El nuevo espacio parte de una pregunta: qué puede suceder cuando el libro deja de ser pensado únicamente como objeto. El desafío es imaginar otros lugares para la lectura: reuniones, encuentros y dispositivos que permitan compartir la experiencia literaria y, a la vez, establecer nuevos vínculos con las artes escénicas, la música, el cine y las artes visuales. Para eso, el área propone noches de lecturas, talleres, conversaciones y espacios de discusión.

La idea encuentra una formulación particularmente precisa en una frase de Úrsula K. Le Guin, que las curadoras toman como horizonte: una comunidad breve y frágil que surge de una historia narrada entre quienes se encuentran reunidos en un mismo lugar. En ese sentido, Gente x Gente funciona como algo más que un ciclo de lecturas: es una situación de encuentro, en la que un texto pasa de la página a la voz y de la voz al cuerpo.

Fundado en 2021 por Andrés Buhar, ArtHaus Central se define como un espacio de creación, producción, experimentación y difusión de las prácticas artísticas contemporáneas. Su sede de Bartolomé Mitre 434 reúne artes escénicas, conciertos del Ensamble ArtHaus, exhibiciones de artes visuales, actividades literarias y educativas y cine en la terraza durante todo el año.

La próxima reunión de Gente x Gente será, justamente, una de esas noches en las que las disciplinas dejan de funcionar como compartimentos separados. Siete escritoras, seis actrices y una música se encontrarán en una terraza para que la literatura pueda suceder, por un rato, también fuera del libro.