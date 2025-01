Las canciones de Canticuénticos y María Elena Walsh volvieron a la plataforma Educ.ar tras la polémica por su censura

Hay temas tan complejos como centrales en la formación infantil como los vinculados a la educación sexual. El tema “Hay secretos” de Canticuentos, aborda de manera amorosa y lo suficientemente delicada para que la escuchen niños, la prevención de situaciones de abuso. Esa canción, junto con “En una cajita de fósforos”, de María Elena Walsh, forman parte de los recursos educativos que tiene la plataforma estatal Educ.ar y habían sido retiradas del sitio.

Según publicó Página12 el pasado 9 de enero, se había tratado de una directiva de la secretaría de Educación. El medio denunció que el pedido partió del subsecretario de Políticas e Innovación Educativa, Alfredo Domingo Vota y fue dirigido al titular de la cartera educativa, Carlos Horacio Torrendell. Entre los argumentos de Vota señalaba, según apuntó Página 12, que los materiales que debían quitarse tenían “un alto contenido de ideología de género” y que “contienen elementos que promueven el adoctrinamiento en las aulas”.

Cuando comenzó a esparcirse esta decisión que preocupa por su carácter de censura, muchas voces se alzaron a denunciarlo. Entre ellas, la del legislador de la Coalición Cívica, Maxi Ferraro que apuntó en sus redes sociales: “Hoy prohíben en la ESI a María Elena Walsh y canciones como ‘Hay secretos’ de Canticuenticos, herramientas que han permitido a muchos niños expresar situaciones de abuso”. Para el Diputado esto es un antecedente preocupante: “Mañana puede ser el turno de Manuel Puig, García Lorca o de autores y libros que, según algún ente regulador, ‘perturban’ a nuestros hijos. Así comienza la censura: disfrazada de moralidad. Estas ideas y sus consecuencias no son nuevas; Ray Bradbury las retrató magistralmente en 1953 con su novela Fahrenheit 451, y François Truffaut las llevó al cine en 1966. Los contenidos no son los que atrasan o ‘quedan viejos’, los que atrasan son los que toman estas decisiones".

Sin embargo, las dos canciones volvieron a la plataforma como lo contó a través de un video en las redes sociales, Ruth Hillar, cantante de Canticuenticos. "Queremos agradecer muchísimo el apoyo recibido", dijo la artista quien además aprovechó para volver a reclamar por una mejor Educación Sexual Integral (ESI).

“No se tienen que guardar los secretos que hacen mal”

“Hay Secretos” se editó en 2017 y formó parte de ¿Por qué, por qué?, el cuarto disco de Canticuénticos. La letra no es explícita, pero brinda herramientas claves para las infancias: “Acá estoy, quiero ayudarte, sé que decís la verdad. Ya no habrá que andar con miedo porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal”, dice uno de los pasajes de la letra.

Esa canción que aborda un tema tan difícil fue traducida a pedido a otros idiomas. "Tenemos en marcha una traducción al inglés y durante la pandemia llegó un pedido de autorización para usar el texto traducido al coreano, para un programa de prevención”, había detallado Hillar al medio El Litoral en una entrevista reciente. “Hace solo unos días nos reclamaron versiones en francés y en neerlandés”, había destacado Hillar.

La poesía de María Elena Walsh “En una cajita de fósforos”, también abordaba el tema de cómo contar lo que resulta difícil y promueve que los niños puedan animarse a decir algo doloroso que estén atravesando. “Les voy a contar un secreto, en una cajita de fósforos yo tengo guardada una lágrima, y nadie, por suerte, la ve. Es claro que ya no me sirve. Es cierto que está muy gastada. Lo sé, pero que voy a hacer tirarla me da mucha lástima”, dice el poema, que se usa en espacios educativos para que los niños puedan hablar de temas sensibles.



