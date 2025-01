Lectura recomendada: un diario de duelo y coleccionismo exquisito escrito por Patricio Binaghi

En 2024 ya no le hablan de fútbol cuando dice que es argentino, le preguntan por Javier Milei, describe el narrador -autor, Patricio BInaghi en sus Anacronías Alemanas. El protagonista, que es en parte el escritor, vivió mucho tiempo en Alemania y luego se mudó a España, ese corrimiento simbólico del fútbol al actual presidente de Argentina, es uno de los pequeños detalles sobre un acercamiento global a la derecha que aparece en su historia.

Mientras decide ubicar a los capítulos en torno a la cercanía o distancia de la muerte de su padre, lo que ocurrió un año después de que muriera su madre, Binaghi describe su experiencia como argentino en Europa, desde un lugar no tan usual: como coleccionista y archivista. Desde su costado profesional celebra el resguardo del patrimonio y las facilidades para la investigación académica de los países del otro lado del océano, pero desde allá señala que no todo es perfecto como se supone. Y en Alemania hay un fantasma terrible que se asoma y que empieza a recuperar terreno nuevamente: el nazismo.

Todo lo que cuenta Binaghi es sutil, la tristeza aparece como una nube que afecta sus actividades cotidianas, que lo devuelve a otros duelos como las rupturas con parejas o el desarraigo. El carácter distante de los alemanes o los investigadores con los que comparte beca, no se describe como sentencia. Todo aparece allí para que el lector se siente a la mesa del narrador y comprenda perfectamente de qué se trata.

En esa paradoja de coleccionista con el afán de conservar recuerdos no vividos mientras trata de desactivar la nostalgia propia, avanza el libro que presenta con detalle casi fotográfico las ferias de antigüedades, librerías de rarezas, bares y costumbres de países por los que, en muchos casos el lector no conoce, o al menos no conoce con ese nivel de cotidianeidad.

"¿Y si mañana es como ayer otra vez?"

El autor relata una Alemania en la que siempre aparecen ecos del nazismo, donde el orden es sumamente estricto y que, aunque goza de una fama de país de avanzada, conserva con tesón su vida analógica: pago en efectivo, con cambio, con monedas. CON MONEDAS.

Pero el relato no es un relato triste, es agridulce, como la vida. Están los amigos, la pareja y el arte para compensar lo feo del mundo. Y Binaghi juega con el cinismo sutil: “Muchas chaquetas a rayas de colores llamativos, mocasines sin medias con emblemas de marca, suéteres ajustados sobre la piel y algunas gafas con marcos rojos, un accesorio reservado usualmente para comisarios de arte, decoradores de interiores o anticuarios y, casi me olvido, algún funcionario de alto rango en un Ministerio de Cultura”, escribe cuando pinta la escena de una de las ferias de tesoros perdidos que visita.

Bahaus, movimiento gay, el vínculo del Grupo Sur con Alemania, fotografía, música (Bjork, Bleachers, Palo Pandolfo), son otros tópicos que también están muy presentes en el libro, mientras la nostalgia es el gran compañero del trayecto:

“El viernes por la mañana dejo el archivo y nos vamos de viaje a Múnich. Aunque he visitado la ciudad muchas veces, esta será la primera para Santi. Múnich se presenta como una ciudad grande y ordenada, conocida por su alta calidad de vida, aunque a veces la encuentro un tanto monótona. Es curioso: cuando estoy en España anhelo Alemania, pero una vez en Alemania, mi mente divaga hacia Madrid o Buenos Aires. Este vaivén mental se ha convertido en un círculo vicioso desde que dejé Argentina hace veintidós años, un proceso de pensamiento que nunca parece resolverse del todo y al cual, con el tiempo, he aprendido a adaptarme”. (Fragmento de Anacronías Alemanas).

Patricio Binaghi estudió Comunicación Audiovisual y Gestión Cultural. Se especializó en Archivos. Produjo varios espectáculos teatrales, entre ellos El corazón del daño, basado en el libro de María Negroni y dirigido por Alejandro Tantanian, y Cae la noche tropical, una adaptación de la novela de Manuel Puig dirigida por Pablo Messiez. Actualmente está realizando un PhD en Estudios Culturales. En 2016 fundó Paripé Books, editorial con base en España y Argentina. Desde 2021 dirige la revista Bibliotech, dedicada a los archivos, las bibliotecas y la documentación de escritores. Anacronías Alemanas es su primer libro.



