Elegí qué libro te vas a llevar para leer en las vacaciones 2025

Nos pasamos todo el año imaginando qué vamos a leer cuando tengamos tiempo. Bueno, esa época ya está a la vuelta de la esquina. Se vienen las vacaciones 2025, y desde PERFIL te damos una lista de libros recomendados para que te vayas preparando.

Ficción, poesía, memorias, política, ensayo, manga y más en una selección absurda y random, pero con la certeza de que son obras de una gran calidad. Aquí los nombres y un breve comentario para que cada lector elija qué meter en la valija junto a la malla y las cremas protectoras.

Milei. Una historia del presente, de Ernesto Tenembaum.

El primer recomendado es Milei. Una historia del presente, de Ernesto Tenembaum, uno de los periodistas más críticos de la presidencia y la figura del presidente libertario. Desde sus columnas de radio o en la prensa escrita, Tenembaum ha desnudado muchas de las miserias y los errores de este experimento político. “Este es un libro electrizante, profundo y, a la vez, didáctico. Un ejercicio honesto que no oculta la perplejidad de su autor, ni su preocupación por la manera en que el ascenso de Milei pone en cuestión el futuro de la democracia. Un esfuerzo colosal por entender y hacer entender”, dijo del libro María O’Donnell.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mardelplata, de José Andrés Soto

La segunda recomendación de esta lista es Mardelplata, la primera novela de José Andrés Soto, periodista y escritor, que escribió una novela coral. "Hay historias que podrían haber ocurrido casi en cualquier parte; pero todas ellas juntas, de alguna manera,significan cómo era esta ciudad", la presenta el autor.

Tamayura, de Yasunari Kawabata.

El tercer recomendado es un premio Nobel de literatura, de 1968: Yasunari Kawabata. A la Biblioteca Kawabata, que está publicando Seix- Barral hace años con títulos como La bailarina de Izu y Mil grullas, entre otros, se le suma otro inédito en castellano, la colección de cuentos Tamayura. Publicados originalmente en revistas literarias en el Japón de posguerra, el autor hace un rescate de tradiciones y objetos japoneses con su fina prosa y sus historias bellas y tristes, si se me permite parafrasear tontamente a una de sus mejores novelas.

Astroboy, de Osamu Tezuka.

Seguimos en Japón, pero con algo totalmente ajeno a la sensibilidad de Kawabata: Astroboy. El manga que creó Osamu Tezuka, y que popularizó el género en Occidente, llegó en unos tomazos increíbles, pesados como un ladrillo, pero que cuentan la historia del célebre personaje que en la Argentina conocimos en los años ’70 en dibujitos animados en blanco y negro. Ya se publicaron tres de los siete tomos que abarcan la colección completa del personaje. Sus historias gráficas son tan poderosas como aquellos dibujitos animados que nos volaron la cabeza en la infancia.

Jardines en el cielo, de Nancy Montemurro

La poeta Nancy Montemurro dedicó su nuevo libro Jardines en el cielo a la memoria de su madre. Un réquiem en poemas para recordarla. Aquí, un fragmento del que da título al libro. “Mirá cómo suben las flores/ cómo te siguen, buscando el cielo./ Ellas lo embellecen/ en esta hora de muerte/como vos embelleciste/ la tierra en vida.

Cada uno por su lado y Dios contra todos, de Werner Herzog.

De la poesía a las recuerdos. Werner Herzog publicó sus memorias, Cada uno por su lado y Dios contra todos, quizá el mejor título jamás pensado por autor alguno, al punto que Herzog ya lo había usado como subtítulo en la película Kaspar Hauser. El director de cine alemán, dueño de una prosa increíble, relata su vida todavía más increíble con una colección infinita de anécdotas que involucran a Adolf Hitler, a Dios, a sus consejos para hacer cine o a su amigo/ enemigo Klaus Kinski. Polémico, autocrítico, despiadado y siempre genial, Herzog abre la puerta de su vida para contar hasta lo que podría avergonzarlo con una sinceridad a prueba de balas.

La biblioteca infinita, de Ricardo Forster

Ricardo Forster, el ensayista argentino se metió con Jorge Luis Borges y su biblioteca, el sueño de todo amante de los libros. ¿A quién no le gustaría revisar no sólo los 75 tomitos seleccionados por el genial autor para vender en quioscos de revistas, sino en su biblioteca completa?” El libro de Forster rastrea y explora búsquedas y obsesiones de la literatura de Borges. Se trata, como dice Alberto Sucasas en el prólogo, de un ejercicio de empatía crítica, 'pues de eso se trata: de celebrar, desde una intervención crítica donde la admiración, siendo nota dominante, no excluye momentos de disenso o distanciamiento, el milagro de una escritura inigualable'.

Una historia del amor, de Pedro Saborido.

De Borges al “Peter” de Peter Capusotto: Pedro Saborido. Después de meterse a ficcionalizar y reflexionar sobre el peronismo, el fútbol, el capitalismo y el conurbano, ahora va por Una historia del amor. Lúcidos, filosos, surrealistas, muy divertidos pero también muy duros, los cuentos de esta obra podrían sintetizarse en la frase de uno de ellos “Y vivieron felices e infelices para siempre, que es todo lo que se le puede pedir al amor, la imperfección más conveniente que puede ofrecernos la vida”.

La Rey, de Reynaldo Sietecase.

Reynaldo Sietecase dedicó su vida al periodismo, pero jamás abandonó la literatura. Desde aquella colección de poemas inicial, Cierta curiosidad por las tetas, hasta su último libro, La Rey, que cuenta la historia de una joven paraguaya que debe sobrevivir en un mundo de violencia, drogas y prostitución. “Hay tres cosas que la Rey sabe hacer bien: limpiar, coger y matar. Aprendió tempranamente y ahora es una experta en las habilidades que le salvaron la vida”, dice la presentación de la cuarta novela del autor.

El zen y la cultura japonesa, de Daisetsu Suzuki.

Para el final, el favorito del autor de esta caprichosa selección. El zen y la cultura japonesa. El libro de Daisetsu Suzuki es un clásico de la literatura oriental, que explora cómo y por qué ciertos aspectos del “espíritu del zen” se están dejando sentir en la actualidad, y de una manera tan contundente, en toda la civilización occidental. El arte, la religión, la cultura, la vida cotidiana, todo y nada está imbuido del zen. Un libro para leer, estudiar y quedarse a vivir en él.