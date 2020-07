Rescatan una película olvidada que une a Palito Ortega y Donald con Spinetta y Litto Nebbia

Juntar a Palito Ortega, Donald, Almendra con Luis Alberto Spinetta a la cabeza, La Joven Guardia y otros artistas en un mismo álbum, era algo bastante común en épocas de discos de vinilo, allá por los años ’60 y principios de los ’70. Pero lograr reunirlos en una película parece más difícil, aunque la compañía RCA lo logró. Eso sí, el resultado estuvo fuera de circulación por décadas.

La película en cuestión se llama “Todos a la vez” y fue rescatada del olvido por Fernando Martín Peña para su ciclo Filmoteca Online, que se puede ver por youtube.com. El periodista la presenta como un material “bizarro musical”, ya que se trata de un mediometraje de poco menos de media hora, que reúne a los artistas antes mencionados.

Fue realizado en 1969 y no solo toma el nombre de un tema de John Lennon y Paul McCartney, sino también el argumento la película Help de Richard Lester con The Beatles encabezando el elenco. La película tiene canciones hilvanadas por una serie de situaciones extrañas con villanos, mapas y misterios, que persiguen a los artistas.

Si bien la emitió Peña en su canal de youtube, el mismo periodista admite no saber si se emitió, si es única en su estilo o hay otras muestras similares. El material lo obtuvo de Eduardo Lozano, un coleccionista que no es la primera vez que le brinda una rareza digna del más avezado coleccionista.

Explica Peña en la presentación, que las canciones están grabadas en playback, por lo que la interpretación es la conocida en los discos, pero lo que resulta más interesante es ver a los músicos actuando, especialmente a Almendra, que se pasan el corto haciendo payasadas y también son los responsables de la música incidental. También llama la atención la participación de Luis Politti en la película.

Las canciones son “Viva la Vida”, de Palito Ortega; “Cosquillas”, de Donald; “Chau”, de María Vaner; “Yo te daré una mano, hermano”, de Litto Nebbia; “El extraño del pelo largo”, de La Joven Guardia y “Final”, de Almendra.