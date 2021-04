Rodrigo Cañete borra posteos agraviantes y tilda a PERFIL de "mafioso" y "mala leche"

El fantasma de la cancelación o el de la denuncia colectiva ante el hostigamiento cibernético, según la orilla desde la que se lo mire, sobrevuela el Río de la Plata luego de que el crítico de arte Rodrigo Cañete fuera “despremiado” por el International Center for the Arts of the Americas at the Museum of Fine Arts Houston (ICAA-MFAH) a causa de las publicaciones en su blog Loveartnotpeople, tildadas de misóginas, lesbofóbicas, racistas y gordofóbicas.

Desde el fin de semana, el crítico fue repudiado por varias agrupaciones artísticas locales, con Nosotras Proponemos a la cabeza, seguida por la Asociación Argentina de Críticos de Arte, Curadorxs en Diálogo y el Centro Argentino de Investigadores de Arte. El lunes, la institución estadounidense anunció que rescindiría el premio Peter C. Marzio 2020 otorgado a Cañete por un ensayo sobre el arte del Centro Cultural Rojas en la década de 1990. “Cancelado! Aunque la excelencia de mi trabajo ya ha sido reconocida al más alto nivel. El problema son las instituciones y el miedo”, tituló el crítico en su blog ese mismo día. Este premio se concede a estudiantes graduados y en proceso de graduación que investigan sobre arte latinoamericano y latino.

Escándalo en el arte argentino: todos contra Rodrigo Cañete

Artistas y críticos se expresaron en redes sociales al respecto. “Me parece claro que pronunciarse en contra de las sistemáticas agresiones que una persona vierte en su blog con reiterados insultos transfóbicos, gordofóbicos y misóginos, entre muchos otros, no tiene nada que ver con la ‘cultura de la cancelación’ o el ‘linchamiento virtual’ –escribió en su muro de Facebook el investigador y curador Fernando Davis-. Pronunciarse en contra de la violencia no es cancelar a nadie, es pronunciarse en contra de la violencia. Pero además, para hacerlo, no es necesario que unx sea una especie de ‘abanderadx de todas las causas’, capaz de señalar todas las injusticias y desigualdades del sistema del arte o de cualquier otro. Nadie tiene por qué exhibir credenciales para denunciar la violencia”.

Paola Vega, una de las artistas sobre las que Cañete se pronunció en varias ocasiones, compartió en la misma red social: “No nos callamos más. La fuerza colectiva es implacable. Fallo histórico del ICAA/MFAH,¡¡GRACIAS!!”. En su cuenta de Twitter, el periodista Franco Torchia escribió: “Cuando deviene imposible judicializar el racismo, el clasismo, las violencias reiteradas y las injurias permanentes, alcanza con los pronunciamientos personales e institucionales”.

La curadora y crítica Jimena Ferreiro, expareja de Torchia, había sido una de las personas hostigadas en Loveartnotpeople. Muchos consultados por este medio señalaron que les resultaba “increíble” que se hubiera dejado pasar tanto tiempo antes de expresar repudio por las publicaciones. Este coincidió con la premiación y el lanzamiento del primer libro del crítico y exfuncionario, Historia a contrapelo del arte argentino.

Insólito: Rodrigo Cañete le exige a PERFIL que se disculpe

Curiosamente, desde el “fallo histórico” del ICCA/MFAH en Loveartnotpeople ya no se encuentran varias publicaciones, entre ellas las que se pueden considerar injuriantes. Un asesor legal o, simplemente, la voz de la conciencia podrían haber motivado estos ejercicios de autocensura. Por ejemplo, las referidas a Vega, al coleccionista Alec Oxenford y a la investigadora Andrea Giunta (para Cañete, una de sus némesis junto con Adriana Rosenberg, presidenta de la Fundación Proa) aparecen como “no disponibles”. Sin embargo, si se los busca en Google, todavía aparecen los encabezados de las publicaciones.

Consultado por este medio al respecto, Cañete respondió que no daría más información a PERFIL, “por sus títulos mala leche”. Sin embargo trascendió que el crítico, candidato a doctorado en la Universidad de Warwick, había comentado que le habían hackeado el blog y que restituir las publicaciones llevaría un tiempo.

Días atrás, había dicho que este medio debía pedir disculpas a cientos de artistas y lectores que lo apoyan por haberlos “invisibilizado”. Ese apoyo se hizo visible en una petición “anticancelación” de Change.org que hasta hoy fue firmada por más de mil personas. “Es el mejor crítico de arte, esto quiere decir que se esfuerza muchísimo para que las puertas del discernimiento estén abiertas a las nuevas y actuales generaciones –escribió en esa plataforma pública Ana María Bonsignore-. No posee al arte, no se adueña de él. Rodrigo es el fruto del arte en este siglo. Respetarlo quiere decir madurar como colectivo. Gracias”. Hoy, Cañete denunció que PERFIL impulsaba una “campaña mafiosa” en su contra.

El primer libro de Cañete aún no tiene fecha de presentación en el país, según informaron desde Penguin Random House. Sobre el episodio que tuvo en vilo al mundo del arte local durante esta semana, desde la editorial comunicaron que, por el momento, no harían ninguna declaración.