El 31 de agosto, el santoral católico celebra la festividad de San Ramón Nonato, insigne religioso de la Orden de la Merced. Nacido en Cataluña hacia el año 1204, recibió su célebre sobrenombre por haber sido extraído milagrosamente del vientre de su madre difunta, convirtiéndose en el gran intercesor de la vida naciente y las familias cristianas.

San Ramón Nonato y su incansable entrega al rescate de cautivos

Su juventud estuvo marcada por la vocación religiosa y el deseo de ayudar a los más necesitados. Tras ingresar en la Orden Mercedaria bajo la guía de San Pedro Nolasco, dedicó sus esfuerzos a la redención de cautivos, viajando al norte de África para liberar a cristianos prisioneros y ofrecerse él mismo como rehén a cambio de la libertad ajena.

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Durante su cautiverio en Argel, sufrió crueles torturas por continuar predicando la palabra divina. Sus captores perforaron sus labios con un hierro candente para colocarle un candado y silenciar su fe. Sin embargo, su testimonio evangélico permaneció inquebrantable, convirtiendo a numerosos paganos mediante su constante oración eclesial y su valentía apostólica en medio del sufrimiento.

Nombrado cardenal por el papa Gregorio IX, la tradición atribuye a su intercesión numerosos prodigios milagrosos, especialmente curaciones extraordinarias y la protección de mujeres en partos de alto riesgo. Su vida austera y su entrega absoluta lo consolidaron como un pilar fundamental de la caridad cristiana en toda la Europa medieval, inspirando una ferviente devoción popular.

En la actualidad, miles de fieles acuden a su intercesión divina para implorar la bendición de los hijos y un nacimiento seguro. Las embarazadas suelen llevar estampas bendecidas y rezar oraciones pidiendo la protección de la Santísima Virgen y del santo, confiando en que su protección celestial aleje cualquier peligro durante el proceso de la gestación.

Los devotos mantienen viva la tradición de colocar candados en los altares dedicados a su memoria para solicitar la preservación de los chismes, las calumnias y las falsas acusaciones. Su figura es un símbolo constante de fidelidad doctrinal, recordando a los creyentes la importancia de defender la verdad con amor fraterno y perseverancia espiritual cotidiana.

La veneración a los otros santos del día y de la semana

En esta misma fecha, la liturgia recuerda a San Arístides de Atenas, insigne filósofo apologista, y a San Nicodemo. Asimismo, durante el transcurso de esta intensa semana se celebran figuras destacadas del calendario romano, como Santa Rosa de Lima, San Agustín de Hipona y San Gregorio Magno, cuyas vidas ejemplares fortalecen la fe del pueblo creyente.

Para los fieles de la Ciudad de Buenos Aires, es posible rendirle homenaje y pedir su bendición en el Santuario San Ramón Nonato, ubicado en el barrio porteño de Villa Luro (Cervantes 1150). En este concurrido templo, la comunidad custodia sus reliquias y celebra solemnemente su fiesta patronal con bendiciones continuas a las embarazadas y familias.

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